Santiago lanza un nuevo contrato opaco de 2,5 millones para subvencionar aerolíneas

Las subvenciones a aerolíneas y la conectividad de Galicia con el exterior vuelven a la agenda pública y política. La pérdida de rutas y compañías durante los últimos meses, con un especial despome en el aeropuerto de Lavacolla de más del 30% de su tráfico, ha obligado a las distintas administraciones a cambiar su postura y volver a aportar fondos públicos para captarlas. Y con él vuelven las acusaciones sobre transparencia, importes y convenios.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, reprochó el pasado miércoles a Alfonso Rueda de reconocer que habían subvencionado desde la Xunta a Ryanair en Santiago de Compostela. La confesión ha protagonizado los cruces dialécticos durante cuatro días entre el alcalde de Vigo y la delegada autonómica en el área, Ana Ortiz, quien lo tachó de «argumento infantil» cree que es una fórmula como cortina de humo para tapar sus problemas de gestión. Pero mientras Concello, Diputación y Xunta no se ponen de acuerdo en la materia, otros ayuntamientos mueven ficha

El Concello de Santiago destinará 2.585.000 euros a subvencionar distintas campañas de márketing a través de Incolsa, la empresa municipal destinada a la promoción turísitca compostelana. En este ejercicio crece la partida destinada a las subvenciones directas a aerolíneas para atraer nuevas rutas, pasando de 1,089 millones de euros a casi 1,2 con el IVA incluido para los mercados internacionales que dispongan de una ruta directa desde el aeropuerto de Lavacolla. La particularidad del mismo es que, como viene siendo habitual, se trata de un contacto opaco.

Ayudas públicas para aerolíneas en los aeropuertos del noroeste en 2025 y 2026 / Simón Espinosa

Gobiernos locales como los de Vigo y A Coruña, autonómicos como Asturias y Cantabria o diputaciones provinciales como las de León y Álava también han aportado fondos públicos para garantizar su conectividad exterior. Sin embargo, el de la capital gallega se ha caracterizado por utilizar contratos opacos, negociados y sin publicidad, en los que adjudica directamente el importe. Algo que se repite una vez más, sin posibilidad de fiscalizar los pliegos ni seguir el proceso de licitación a través del Portal de Contratación.

«As partidas adicadas á promoción en mercados europeos con conectividade aérea directa precisan dunha certa flexibilidade para poder adaptarse aos posibles cambios non previstos por parte das compañías», justificand desde este organismo público aludiendo al ciere de la base de Ryanair en la terminal compostelana. Así, con tres pequeños párrafos explican una de las mayores partidas de su presupuesto anual, donde supera a los 1,171 millones que dedican a los gastos de personal de 24 personas contratadas.

Otras acciones promocionales

El de Incolsa es un caso que sobre el que ha puesto el foco en varias ocasiones el alcalde vigués por su falta de transparencia. Aunque la transferencia llega desde los presupuestos municipales; la Xunta acaba de aumentar a 3 millones de euros (un 14% más) la aportación en concepto de «capitalidad» que otorga para que el gobierno municipal pueda hacer frente a los gastos que le ocasiona ser la sede del poder ejecutivo, legislativo y miles de funcionarios autonómicos. Y no es la única institución supramunicipal que hace llegar partidas públicas concretas para Santiago

En la memoria de ingresos para 2026 figuran 150.000 euros de la Diputación de A Coruña para el «Plan de mejora de la calidad, competitividad y actividades turísticas de la provincia» destinada a entes de gestión, asociaciones y mancomunidades. Entre las seis acciones a desarrollar sobresalen 43.000 euros para la «desestacionalización e incrementen la demnada en época de Navidad» o los casi 38.000 para la situarse como destino gastronómico de referencia. Cabe destacar que la entidad presidida por el socialista Valentín González Formoso no destina fondos al aeropuerto de Alvedro, donde el gobierno de Inés Rey asume en solitario los contratos para nuevas rutas. Sin embargo, sí ha mostrado su voluntad de colaborar, igual que la de Pontevedra, en la propuesta de la Xunta para la promoción en origen de nuevas conexiones aéreas con un máximo de 200.000 euros anuales.

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Precisamente este tipo de contratos completan las partidas detalladas por Incolsa, con 1.217.700 euros para aquellas en las que «se engloban gastos de persoal e outros gastos correntes non incluídos especificamente noutros programas» y otros 181.500 para «campañas de márketing doméstico» que tiene al Obradoiro y las competiciones de baloncesto como principales beneficiarios.