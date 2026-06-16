El tiempo en A Coruña: las brumas darán paso a la apertura de claros por la tarde

A Coruña queda durante la jornada de este martes con una situación ante la que se esperan brumas costeras y cielos nubosos durante las primeras horas. Por la tarde, predominiarán los claros y lucirá el sol, para el regreso de las nieblas nocturnas.

Las temperaturas experimentarán ligeros descensos, con termómetros que oscilarán entre los 16 y los 21 grados.

Los vientos soplarán de componente norte, flojos en general.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: