El tiempo en A Coruña: las brumas darán paso a la apertura de claros por la tarde
Las temperaturas serán normales para la época del año, con termómetros en ligero descenso
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A Coruña queda durante la jornada de este martes con una situación ante la que se esperan brumas costeras y cielos nubosos durante las primeras horas. Por la tarde, predominiarán los claros y lucirá el sol, para el regreso de las nieblas nocturnas.
Las temperaturas experimentarán ligeros descensos, con termómetros que oscilarán entre los 16 y los 21 grados.
Los vientos soplarán de componente norte, flojos en general.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 16°C 21°C
- Lugo 14°C 30°C
- Vigo 15°C 24°C
- Ferrol 15°C 23°C
- Santiago 14°C 29°C
- Pontevedra 14°C 26°C
- Ourense 15°C 33°C
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