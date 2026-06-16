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El tiempo en A Coruña: las brumas darán paso a la apertura de claros por la tarde

Las temperaturas serán normales para la época del año, con termómetros en ligero descenso

Mañana de niebla en A Coruña.

Mañana de niebla en A Coruña. / Iago López

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RAC

A Coruña queda durante la jornada de este martes con una situación ante la que se esperan brumas costeras y cielos nubosos durante las primeras horas. Por la tarde, predominiarán los claros y lucirá el sol, para el regreso de las nieblas nocturnas.

Las temperaturas experimentarán ligeros descensos, con termómetros que oscilarán entre los 16 y los 21 grados.

Los vientos soplarán de componente norte, flojos en general.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 16°C 21°C
  • Lugo 14°C 30°C
  • Vigo 15°C 24°C
  • Ferrol 15°C 23°C
  • Santiago 14°C 29°C
  • Pontevedra 14°C 26°C
  • Ourense 15°C 33°C

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