Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Récord de recaudación de Hacienda en A CoruñaEl Liceo huele a campeón de la OK LigaEl Concello quiere la finca de A Maestranza por expropiación o acuerdoEl horizonte de las mejores notas de la PAUCarlos Arévalo, oro y plata en el EuropeoLas playas del área activan la temporada de baño
instagramlinkedin

Formación sanitaria

Casi una treintena de MIR de Familia no se incorpora a su plaza en Galicia y la deja vacante

La comunidad gallega es la tercera en la que han quedado más puestos sin cubrir

El Ministerio de Sanidad convocará un nuevo proceso de adjudicación para ocupar estos huecos

Examen MIR en la facultad de Medicina en Santiago de Compostela.

Examen MIR en la facultad de Medicina en Santiago de Compostela. / César Arxina

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Paula Pérez

Santiago

Pese al déficit de médicos de familia que sufre Atención Primaria, al Sergas le sigue costando cubrir todas las plazas que oferta para formar a nuevos facultativos en esta especialidad. Aunque se asignaron todos los puestos durante el proceso de adjudicación que concluyó en mayo, hubo 26 aspirantes que finalmente no se incorporaron para iniciar su residencia en los centros de salud. Esto supone que han quedado vacantes el 12,5 por ciento de todas las plazas ofertadas en medicina familiar en Galicia.

El Ministerio de Sanidad sacará a adjudicación de nuevo estas vacantes. En el conjunto del Estado quedaron sin cubrir un total de 441 puestos de formación tras el procedimiento ordinario. La gran mayoría —433— fueron por la no incorporación de los aspirantes que resultaron adjudicatarios en primera instancia.

En Galicia, en total, hubo 32 aspirantes que no tomaron posesión de su plaza de formación tanto en hospitales como en centros de salud. Pero la gran mayoría de las vacantes (26) fueron en la especialidad de Medicina Familiar. Así, quedaron disponibles cinco plazas en ambulatorios del área sanitaria de Ourense y otras cinco en Vigo. Mientras, las gerencias de Ferrol, Lugo y Pontevedra tienen tres puestos libres cada una. Y en A Mariña fallaron dos incorporaciones, al igual que en A Coruña. Por último, en Santiago de Compostela, solo quedó libre un puesto.

La comunidad gallega es la tercera en la que quedaron más plazas vacantes, según los datos del Ministerio de Sanidad. Solo hay más puestos disponibles en Andalucía (54) y Cataluña (29). Y todo esto sucede en un contexto en el que la falta de profesionales está congestionando las agendas de los médicos de familia en Galicia, al tiempo que se suceden las protestas.

Al margen de Primaria también saldrá de nuevo a adjudicación una plaza vacante en Cirugía Oral y Maxilofacial en el área de A Coruña, otra de Endocrinología en Ferrol, una más de Psiquiatría en Lugo, otra de Medicina Interna en Ourense y una más en Oncología Radioterápica de Santiago.

Noticias relacionadas y más

Nueva oferta MIR

Y, mientras aún no se ha completado la adjudicación de plazas para este año, la Xunta aprobó este lunes su nueva oferta de formación sanitaria para el próximo curso. Incluirá 725 plazas, 43 más que las convocadas en 2025. No habrá incremento, en todo caso, para Primaria, pues seguirán siendo 207, pero sí será un alivio el hecho de que se triplique el número de puestos para formarse en los servicios de Urgencias: se pasa de 8 a 24 plazas. Esto evitará que aspirantes que desean trabajar en las emergencias opten por hacer la residencia en Primaria como vía de acceso, copando parte de los puestos ofertados para los centros de salud.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La número dos de la Fiscalía gallega vuelve a casa tras 28 años: “La Fiscalía es esencial para defender la legalidad”
  2. Detenido el exdirigente del PSOE coruñés Emilio Vázquez Blanco en una trama de contratos públicos en Portugal
  3. Del codo por la ventanilla a la gorra mal puesta: las infracciones más comunes al volante en Galicia cuando sube el termómetro
  4. El chivatazo de una herencia sin sucesor tiene premio en Galicia: un 10% del legado
  5. A Coruña ya compite con el Mediterráneo por los turistas del verano
  6. La imagen más discreta de García Ortiz: emocionado y en segunda fila en la toma de posesión de su esposa
  7. La cantante Rosalía se cuela en el comentario de texto de la PAU en Galicia
  8. Operación verano' en las carreteras gallegas: este es el 'look playero' que te puede costar multas de hasta 200 euros

Casi una treintena de MIR de Familia no se incorpora a su plaza en Galicia y la deja vacante

Casi una treintena de MIR de Familia no se incorpora a su plaza en Galicia y la deja vacante

Galicia tendrá un simulador para predecir el comportamiento de los grandes incendios a 12 horas vista

Galicia tendrá un simulador para predecir el comportamiento de los grandes incendios a 12 horas vista

El tiempo en A Coruña: las brumas darán paso a la apertura de claros por la tarde

El tiempo en A Coruña: las brumas darán paso a la apertura de claros por la tarde

Estos serán los festivos autonómicos de Galicia en 2027

Estos serán los festivos autonómicos de Galicia en 2027

Hallan en su huerta el cadáver de la mujer desaparecida el jueves en Santiago

Hallan en su huerta el cadáver de la mujer desaparecida el jueves en Santiago

A Coruña ocupa el tercer puesto nacional de los accidentes en carretera provocados por animales

A Coruña ocupa el tercer puesto nacional de los accidentes en carretera provocados por animales

Nuevo plan de vacunación para los mayores: el personal sanitario acudirá a las residencias para reforzar la inmunización frente al pneumococo y el herpes zóster

Nuevo plan de vacunación para los mayores: el personal sanitario acudirá a las residencias para reforzar la inmunización frente al pneumococo y el herpes zóster

El fundador de Amazon apuesta por la biotecnología de Galicia para el futuro de la alimentación

El fundador de Amazon apuesta por la biotecnología de Galicia para el futuro de la alimentación
Tracking Pixel Contents