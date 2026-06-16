Casi una treintena de MIR de Familia no se incorpora a su plaza en Galicia y la deja vacante

Pese al déficit de médicos de familia que sufre Atención Primaria, al Sergas le sigue costando cubrir todas las plazas que oferta para formar a nuevos facultativos en esta especialidad. Aunque se asignaron todos los puestos durante el proceso de adjudicación que concluyó en mayo, hubo 26 aspirantes que finalmente no se incorporaron para iniciar su residencia en los centros de salud. Esto supone que han quedado vacantes el 12,5 por ciento de todas las plazas ofertadas en medicina familiar en Galicia.

El Ministerio de Sanidad sacará a adjudicación de nuevo estas vacantes. En el conjunto del Estado quedaron sin cubrir un total de 441 puestos de formación tras el procedimiento ordinario. La gran mayoría —433— fueron por la no incorporación de los aspirantes que resultaron adjudicatarios en primera instancia.

En Galicia, en total, hubo 32 aspirantes que no tomaron posesión de su plaza de formación tanto en hospitales como en centros de salud. Pero la gran mayoría de las vacantes (26) fueron en la especialidad de Medicina Familiar. Así, quedaron disponibles cinco plazas en ambulatorios del área sanitaria de Ourense y otras cinco en Vigo. Mientras, las gerencias de Ferrol, Lugo y Pontevedra tienen tres puestos libres cada una. Y en A Mariña fallaron dos incorporaciones, al igual que en A Coruña. Por último, en Santiago de Compostela, solo quedó libre un puesto.

La comunidad gallega es la tercera en la que quedaron más plazas vacantes, según los datos del Ministerio de Sanidad. Solo hay más puestos disponibles en Andalucía (54) y Cataluña (29). Y todo esto sucede en un contexto en el que la falta de profesionales está congestionando las agendas de los médicos de familia en Galicia, al tiempo que se suceden las protestas.

Al margen de Primaria también saldrá de nuevo a adjudicación una plaza vacante en Cirugía Oral y Maxilofacial en el área de A Coruña, otra de Endocrinología en Ferrol, una más de Psiquiatría en Lugo, otra de Medicina Interna en Ourense y una más en Oncología Radioterápica de Santiago.

Nueva oferta MIR

Y, mientras aún no se ha completado la adjudicación de plazas para este año, la Xunta aprobó este lunes su nueva oferta de formación sanitaria para el próximo curso. Incluirá 725 plazas, 43 más que las convocadas en 2025. No habrá incremento, en todo caso, para Primaria, pues seguirán siendo 207, pero sí será un alivio el hecho de que se triplique el número de puestos para formarse en los servicios de Urgencias: se pasa de 8 a 24 plazas. Esto evitará que aspirantes que desean trabajar en las emergencias opten por hacer la residencia en Primaria como vía de acceso, copando parte de los puestos ofertados para los centros de salud.