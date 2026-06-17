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La deuda pública de Galicia sube a los 12.300 millones de euros

La comunidad incrementa sus números rojos en 272 millones en el primer trimestre y se sitúa en el 14% del PIB, por encima del umbral de referencia

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en una comparecencia en el Parlamento.

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en una comparecencia en el Parlamento. / XOÁN ÁLVAREZ

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R. S.

Santiago

La deuda de Galicia ha alcanzado al cierre del primer trimestre de este año los 12.282 millones de euros, lo que supone 272 más que a cierre de 2025 (12.010 millones por entonces). Con este incremento, el peso sobre el producto interior bruto (PIB) ha subido una décima para situarse en el 14%, lo que representa siete décimas menos que justo un año antes (era del 14,7%), según los datos publicados por el Banco de España este martes. En comparación con el primer trimestre de 2025, en números absolutos la deuda se incrementa en 144 millones.

En el conjunto nacional, los números rojos de las comunidades autónomas se han situado en el primer trimestre en 346.910 millones de euros, equivalente al 20,3% del PIB, tras crecer un 2,6% en términos interanuales.

Con ese 14% de deuda en relación al PIB, Galicia está por encima del umbral del 13%, el valor de referencia establecido en la Ley de Estabilidad. Solo cinco comunidades mantuvieron su ratio por debajo de ese umbral. Se trata de Navarra, con una ratio del 8,6%; Canarias, con el 10,5%; País Vasco, con el 11,4%; Madrid, con el 12%; y Asturias, también con el 12%.

En el extremo opuesto, la Comunidad Valenciana continuó siendo la autonomía con mayor nivel relativo de deuda, con una ratio del 40,4% del PIB. Le siguieron la Región de Murcia, con el 31,1%; Cataluña, con el 27,8%; y Castilla-La Mancha, con el 27,6%.

Pero en números absolutos, Cataluña se encuentra en lo más alto del podio, pues su deuda pública supera los 90.300 millones de euros. Le sigue Valencia, con 64.348 y, ya a más distancia, Madrid (40.574) y Andalucía (40.092)

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Por su parte, la deuda de las corporaciones locales se redujo hasta los 20.682 millones de euros, el 1,2% del PIB, lo que representa un descenso interanual del 9,5%. Dentro de este subsector, los ayuntamientos de capitales de provincia concentraron 7.000 millones de euros de deuda; los municipios que no son capitales acumularon 10.000 millones; y el resto de corporaciones locales sumaron 4.000 millones.

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