Sanidade atribuye al Gobierno la suspensión de casi 260.000 actos médicos en Galicia por la huelga del Estatuto Marco

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha responsabilizado este miércoles al Gobierno central de la suspensión de cerca de 260.000 actos médicos en Galicia desde diciembre como consecuencia de la huelga contra el Estatuto Marco, una protesta convocada a nivel nacional por organizaciones médicas contra la propuesta impulsada por el Ministerio de Sanidad.

En respuesta a una pregunta en el pleno del Parlamento gallego, Gómez Caamaño sostuvo que la responsabilidad sobre este conflicto es «directa y exclusiva» del Ejecutivo estatal y consideró «sorprendente» que, tras generar una situación de tensión con los profesionales, el Gobierno pretenda ahora trasladar a las comunidades autónomas la responsabilidad de resolverla.

El titular de Sanidade defendió la necesidad de que el Ministerio se siente a negociar con los facultativos y con las comunidades autónomas, y reclamó una nueva propuesta «fruto del consenso». Según remarcó, ninguna autonomía puede modificar por sí sola el Estatuto Marco para incorporar las demandas de los médicos, al tratarse de una competencia estatal.

«Al lado de los pacientes»

Caamaño subrayó que la Xunta está «al lado de los profesionales» en la defensa de un marco regulador propio y de una mesa de negociación vinculante, pero también «al lado de los pacientes», tratando de reducir el impacto de la huelga en su atención sanitaria.

Frente a la actuación del Ministerio, puso en valor los acuerdos alcanzados en los últimos años por el Gobierno gallego con organizaciones sindicales del ámbito sanitario para mejorar condiciones laborales y retributivas, como selló con el sindicato médico O’Mega.

En este contexto, el conselleiro también responsabilizó al BNG de la falta de médicos en la sanidad pública gallega por «apoyar» al Gobierno central y contribuir, a su juicio, a la «falta de soluciones» para el sistema sanitario.

Según los datos de la Consellería de Sanidade, el seguimiento de la huelga en Galicia se situó en torno al 15% en el turno de mañana de este miércoles, con un 20% en la actividad hospitalaria y un 1,93% en atención primaria. En el turno de tarde, el respaldo bajó hasta el 1,76% en el conjunto de los niveles asistenciales, con un 2,04% en hospitales y un 1,44% en primaria.

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El sindicato médico O’Mega, por su parte, elevó el seguimiento de la jornada al 78% entre médicos y facultativos no designados para cubrir servicios mínimos.