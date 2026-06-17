El tiempo en A Coruña: así viene el pronóstico para los próximos días
A Coruña continuará este miércoles bajo la influencia anticiclónica y se espera un aumento notable de las temperaturas durante los próximos días para dar la bienvenida al verano
Este miércoles, A Coruña seguirá bajo la influencia anticiclónica, pero con cierta inestabilidad atmosférica por la presencia de aire frío en capas altas. Se esperan nubes y claros con momentos muy nublados y otros poco nublados o despejados. En el interior y zonas de montaña, puede haber tormentas, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo en Ourense y Lugo que no afectará a la provincia coruñesa.
Los termómetros no experimentarán cambios significativos durante la jornada de este miércoles: marcarán mínimas de 15 grados y máximas de 22 en A Coruña. Se trata de temperaturas normales para la época del año, aunque irán aumentando de cara a los próximos días para cerrar la primavera y dar paso al verano con un importante ascenso térmico.
De cara al jueves y el viernes, continuará la alternancia de nubes y claros, mientras que los termómetros alcanzarán máximas de 23 y 24 grados. Ya el sábado los cielos estarán nublados y las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 25 grados. Será el domingo cuando llegará el verano, con nubes y valores de entre 18 y 24 grados.
La Agencia Estatal de Meteorología avanza que el periodo estival será cálido y normal en cuanto a precipitaciones.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 15°C 22°C
- Lugo 13°C 31°C
- Vigo 15°C 26°C
- Ferrol 15°C 25°C
- Santiago 14°C 29°C
- Pontevedra 15°C 28°C
- Ourense 16°C 34°C
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