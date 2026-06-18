Agotadas todas las plazas MIR de Familia en Galicia durante la repesca tras quedar 26 vacantes

Galicia adjudica todas sus plazas MIR de Familia durante la repesca después de que quedaran 26 vacantes por no incorporarse a su puesto los aspirantes seleccionados en el proceso ordinario de elección que tuvo lugar a finales de mayo. De esta manera, se cubren las 207 plazas de formación sanitaria especializada en la categoría de Medicina Familiar, una de las que sufre mayor déficit de profesionales en la comunidad autónoma.

En el proceso de adjudicación finalizado el pasado mes se asignaron ya la totalidad de las plazas ofertadas en Galicia para esta especialidad, pero finalmente hubo 26 aspirantes que no se incorporaron a su puesto, dejando sin cubrir estas plazas. En el conjunto del Estado quedaron desiertos un total de 441 puestos de formación tras el procedimiento ordinario. La gran mayoría —433— fueron por la no incorporación de los aspirantes que resultaron adjudicatarios en primera instancia.

En Galicia, en total, hubo 32 aspirantes que no tomaron posesión de su plaza de formación tanto en hospitales como en centros de salud. Pero la gran mayoría de las vacantes (26) fueron en la especialidad de Medicina Familiar.

Nueva adjudicación

Ante esta situación se abrió un proceso extraordinario de adjudicación durante la jornada de este jueves. Entre las 14.00 y las 16.20 se asignaron las 26 vacantes en Medicina de Familia en Galicia. Los últimos puestos en cubrirse fueron dos plazas en la ciudad de Ourense.

En esta repesca solo pudieron participar quienes superaron la puntuación mínima y no tenían ya plaza adjudicada. Quedaron excluidos quienes ya tomaron posesión, quienes renunciaron voluntariamente o aquellos que solicitaron una prórroga justificada.

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El siguiente día hábil a la adjudicación los nuevos residentes deberán someterse al examen médico obligatorio en su comisión de docencia. La toma de posesión se efectuará los días 29 y 30 de junio, fijándose esta última fecha como el inicio oficial del periodo formativo para todos los residentes de la repesca de 2026.