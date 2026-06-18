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Un temporal devastador

Carreteras arrasadas tras las riadas en la montaña de Ourense

La Diputación moviliza maquinaria y operarios en Viana do Bolo y Vilamartín de Valdeorras para retirar los arrastres que bloquean carreteras. «A prioridade é garantir a seguridade das persoas e contribuír a recuperar a normalidade o antes posible»

La zona de montaña de Ourense y Valdeorras sufren lluvias intensas que desbordan ríos y anegan viviendas

La zona de montaña de Ourense y Valdeorras sufren lluvias intensas que desbordan ríos y anegan viviendas

Edgar Melchor

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Javier Fraiz

Ourense

La fortísima tormenta que afectó este miércoles por la tarde a zonas de montaña de la provincia de Ourense, con especial intensidad en Viana do Bolo, además de Valdeorras, provocó inundaciones, riadas con arrastres de piedras, madera y maleza —tras el grave daño de los incendios forestales de 2025 y la pérdida de cubierta natural protectora frente a los arrastres—, así como daños y cortes en distintas carreteras de las zonas castigadas. Varias localidades de Viana, como A Bouza y Pradocabalos, han sufrido importantes desperfectos materiales, con daños en vehículos, construcciones y calles. Las aldeas trabajan por recuperar la normalidad tras el gran susto de este miércoles, y también se han desplegado trabajos en las carreteras locales sepultadas por arrastres de lodo, piedra y madera. La Diputación de Ourense ha movilidado operarios y medios técnicos para reparar las carreteras de titularidad provincial. 

«A prioridade é garantir a seguridade das persoas e contribuír a recuperar a normalidade o antes posible», subraya el presidente provincial, Luis Menor. La administración provincial garantiza «máxima colaboración» con los concellos afectados, y pondrá a disposición los efectivos y medios materiales disponibles para afrontar la vuelta a la normalidad.

En el municipio de Viana do Bolo, en el que se acumulan los mayores destrozos por el temporal de este miércoles, permanecen cortadas las carreteras provinciales OU-0903, entre los puntos 9 y 14, así como la OU-0904, entre los kilómetros 4,5 y 8,4. Una brigada de conservación trabaja en la zona con maquinaria como retroexcavadora, motoniveladora y camiones, con el objetivo de retirar los materiales arrastrados, limpiar la calzada y restablecer el paso.

Los arrastres de lodo, piedras y madera bloquean varias carreteras.

Los arrastres de lodo, piedras y madera bloquean varias carreteras. / FDV

En Vilamartín de Valdeorras, donde este miércoles fue necesario el corte de la N-120, se registran incidencias en la carretera provincial OU-0807, entre los puntos kilométricos 4 y 7. La circulación no está cerrada, pero se está trabajando en la zona para retirar los arrastres acumulados tras las intensas precipitaciones.

Según la Diputación, los bomberos comarcales de A Rúa y Verín han estado movilizados para atender las incidencias. Otras fuentes del sistema de emergencias critican la falta de previsión y añaden el gran número de incidencias que tuvieron que afrontar el miércoles los GES de A Gudiña y de A Veiga, sin que se hubiera activado el sistema ES-Alert.

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Además de la actucaciones en la red provincial de carreteras, la Diputación de Ourense afirma que colaborará «cos concellos afectados a través do Parque de Maquinaria, valorando en cada caso as actuacións máis urxentes e os medios dispoñibles. Esta colaboración prestarase especialmente nos municipios de Vilamartín de Valdeorras, Viana do Bolo e Vilardevós, sen prexuízo de atender outras necesidades que poidan xurdir noutras localidades da provincia», añade la institución.

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