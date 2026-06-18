La sociedad gallega avala un modelo híbrido de enseñanza en la educación: una encuesta de la Xunta lo confirma

La evolución hacia un modelo híbrido de E-Dixgal, el libro digital, combinando los beneficios de las nuevas tecnologías con los derivados de la enseñanza más tradicional, la del lápiz y los manuales en papel, recibe el beneplácito de la sociedad gallega, al menos de los hogares que pueden evaluar de primera mano cómo se enseña porque tienen hijos en etapas no universitarias. Según una encuesta encomendada por la Consellería de Educación al IGE (Instituto Galego de Estatística), más 86 por ciento de las familias respalda el sistema mixto de aprendizaje y otra gran mayoría, tres de cada cuatro padres y madres, consideran que las actividades digitales están bien integradas en el trabajo diario de las aulas.

Asimismo, los hogares con hijos aplauden —con el visto bueno de un 93 por ciento de los hogares encuestados— la decisión de la Administración gallega sobre los teléfonos móviles, que la convirtieron en pionera a la hora de erradicar el dispositivo de las aulas, y el establecer limitaciones en la utilización de redes sociales entre los menores de 16 años. Igualmente, la sociedad aprueba que la Xunta desarrolle una ley que regule el uso de la tecnología en la educación.

Una ley «importante»

Los datos los avanzaron este jueves el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el director del IGE, Juan Carlos Reboredo. Precisamente el primero destacó que la intención de la Xunta era testar la opinión de las familias para firmar una Lei de educación dixital, que irá al Consello de la Xunta en muy pocos días, este mismo mes, con una mayor participación. Y eso teniendo en cuenta que ya es la normativa que ha recibido más sugerencias, en torno a 600, durante su período de exposición pública.

Una de las demandas que ha salido a relucir en la encuesta, a más de mil hogares de los casi 228.000 con hijos en edad escolar en Galicia, es la necesidad de una mayor formación en seguridad digital, una cuestión que, según avanzó el conselleiro, se tendrá en cuenta y que se recoge en la Lei de educación dixital.

Noticias relacionadas

Respecto a la desconexión digital y a la comunicación entre familias y centros, casi todos los hogares emplean aplicaciones como AbalarMóbil y la valoración de estas herramientas es «muy positiva», sostienen desde Educación. En concreto, cerca de un 91 por ciento de los progenitores no considera «excesivo» el número de mensajes o notificaciones que recibe y casi un 88 por ciento estima que «mejoran la rapidez» con la que reciben comunicaciones del centro.