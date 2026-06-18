El tiempo en A Coruña: entre las altas presiones y las borrascas

A Coruña estará este jueves en una situación intermedia entre las altas presiones ubicadas en Centroeuropa y las borrascas del Atlántico, aun con cierta inestabilidad.

La jornada comenzará con bancos de niebla y cielos cubiertos que irán quedando con el avance del día en nubosidad de tipo medio y alto.

Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios significativos, se quedarán en los 17 grados, y los valores máximos sufrirán un ligero descenso, hasta los 22.

El viento soplará flojo del norte-noroeste, girando a sudoeste al final del día.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: