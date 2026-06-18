El tiempo en A Coruña: entre las altas presiones y las borrascas
Este jueves se esperan bancos de niebla matinales y cielos cubiertos que darán paso a cielos con nubes de tipo medio y alto a lo largo del día
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A Coruña estará este jueves en una situación intermedia entre las altas presiones ubicadas en Centroeuropa y las borrascas del Atlántico, aun con cierta inestabilidad.
La jornada comenzará con bancos de niebla y cielos cubiertos que irán quedando con el avance del día en nubosidad de tipo medio y alto.
Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios significativos, se quedarán en los 17 grados, y los valores máximos sufrirán un ligero descenso, hasta los 22.
El viento soplará flojo del norte-noroeste, girando a sudoeste al final del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 17°C 22°C
- Lugo 16°C 32°C
- Vigo 15°C 23°C
- Ferrol 16°C 24°C
- Santiago 16°C 30°C
- Pontevedra 15°C 25°C
- Ourense 18°C 34°C
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