Transportes aprueba el proyecto de trazado para construir el nuevo viaducto de Tremor (León) en la A-6

El Ministerio de Transportes ha aprobado el expediente de información pública y, definitivamente, el proyecto de trazado para la construcción del nuevo viaducto de Tremor en la A-6, en el término municipal de Torre del Bierzo (León). Esta aprobación da vía libre a la expropiación de los terrenos necesarios para esas obras y será publicada próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Junto con la A-52, la Autovía del Noroeste (A-6) conforman las dos vías principales de conexión por carretera de Galicia con el resto de España. Se sustituirá completamente el actual, tal como pasó con el del Castro, que se desplomó en 2022.

El viaducto actual, situado en el kilómetro 355,8 de la autovía A-6 salva el valle formado por el río Tremor, a una altura de unos 90 metros sobre su cauce. En los últimos años ha sido sometido a una inspección especial y a diversos estudios para analizar su estado de conservación.

Tras las conclusiones de los estudios se ha optado por la construcción de dos nuevas estructuras (una por calzada) de nueva planta que sustituirán al actual viaducto. Para ello se proyecta una variante de trazado sensiblemente paralela al existente, que permitirá reducir significativamente la afección al tráfico de la A-6 durante la ejecución de las obras.

Esta alternativa permitirá, además, mejorar los parámetros de trazado en la zona comprendida entre los kilómetros 355 y 356,9 de la autovía, según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El nuevo viaducto de Tremor, de 480 metros de longitud, se situará al sur del viaducto actual y mejorará las condiciones de seguridad vial respecto a la vía actual. Estructuralmente el viaducto estará compuesto por dos cajones de hormigón pretensado que se ejecutarán de manera independiente y sucesiva y posteriormente se unen para integrar la plataforma de la autovía.

De este modo la plataforma del nuevo tablero tendrá una anchura total de 27 metros, a semejanza de la actual plataforma de la autovía, dividida en las calzadas para cada uno de los sentidos de la circulación mediante un pretil simplemente apoyado en el eje de separación de las calzadas. Así se permite la gestión conjunta de la totalidad de la anchura del tablero en caso de que sea necesario.

Las pilas, que serán dobles y cada una de ellas sostendrá uno de los cajones del tablero, se han diseñado con forma octogonal para reducir el empuje transversal del viento a la vez que se mantiene una inercia adecuada. Su anchura será constante de seis metros y su canto de 2,3 metros, mientras que su altura variará entre los 26,5 metros de la pila P-7 y los 85,5 metros de la pila P-5.

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En la construcción del viaducto de Tremor se empleó la misma técnica que en el del Castro, también en León nada más que salir de Pedrafita, que se derrumbó a principios de junio de 2022. En el momento del desplme, en el que no se produjo víctima alguna, estaba en obras al haberse detectado problemas estructurales y por eso estaba cerrado al tráfico desde hacía aproximadamente un año. No hubo, por tanto, vehículos afectados ni tampoco se vio involucrado ninguno de los trabajadores que en el momento del accidente estaban operando en las inmediaciones.