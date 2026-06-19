El Congreso aprueba con un amplio respaldo el decreto de las entregas a cuenta para financiar a las autonomías y municipios

El Congreso ha convalidado este jueves el real decreto con las entregas a cuenta a las autonomías y entidades locales, con lo que el resultado final ha sido de 313 votos a favor y 33 en contra (Vox), porque el PP ha votado, finalmente, a favor.

Junts y PNV, además de ERC, BNG, Compromìs, Bildu o Podemos ya habían anunciado su voto favorable durante el debate de la iniciativa de esta mañana, de modo que el decreto ya desde entonces tuvo garantizada la mayoría simple necesaria para su aprobación.

El real decreto contempla una financiación de 157.731 millones de euros para las autonomías y de 29.247 millones para municipios. Además, permitirá a los ayuntamientos gastar el superávit en inversiones financieramente sostenibles y en vivienda.

Galicia recibirá de las entregas a cuenta del modelo de financiación autonómica 10.909 millones de euros, lo que supone un 6,6% más que en 2025, lo que las convierte en las «mayores de su historia». Pero si se suma también la liquidación correspondiente al año 2024, entonces la partida total asciende a 11.614 millones.

En el caso de los concellos y las diputaciones provinciales de Galicia, la convalidación del real decreto supone que percibirán un total de 1.814 millones este año, lo que se traduce en un 8,5% de incremento (143 millones más).

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido esta mañana el decreto como la transferencia de una cantidad «histórica» de recursos a las entidades territoriales que exige responsabilidad y no es partidista.

«Quien vote hoy en contra tendrá que explicarlo muy bien en sus territorios, no será fácil para aquellos que piden continuamente más recursos al Gobierno si luego rechazan una medida que no tiene color político», ha dicho.

Le ha respondido el diputado popular Ángel Ibáñez, quien le ha reprochado al Gobierno haber mezclado las entregas a cuenta con otras medidas en varios decretos «trágala» a los que se opuso su partido. Aun así, ha expresado que su grupo está de acuerdo con las entregas a cuenta a las entidades territoriales.

La falta de presupuestos generales del Estado hace necesario actualizar los recursos que el Gobierno traspasa a las entidades territoriales mediante un real decreto, que debe ser convalidado por el Parlamento.

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Las entregas a cuenta son los adelantos de recursos que hace el Gobierno a las administraciones territoriales sobre la base de los ingresos obtenidos a través de sus mecanismos de financiación, como los tramos de IRPF o IVA de las comunidades.