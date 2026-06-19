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Los rescoldos de una PAU accidentada en España, cuyas incidencias arrancaron en Galicia, llegan incluso al juzgado

Ceros en euskera y quejas que han llegado hasta el Parlamento catalán por la prueba de Matemáticas se suman a los incidentes registrados en dos materias en la comunidad

Pese a todo, el porcentaje de aprobados marcó un máximo entre los gallegos

Examen de la PAU ordinaria.

Examen de la PAU ordinaria. / Carlos Pardellas

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R. S.

Santiago

Han pasado ya dos semanas desde el último examen de la convocatoria ordinaria de selectividad en Galicia, pero solo este jueves los jóvenes que reclamaron, previsiblemente más de los habituales por las incidencias en Historia de España y Dibujo Técnico, pudieron conocer la calificación definitiva que les abrirá, o no, las puertas a las titulaciones deseadas.

A pesar de que este año el porcentaje de aprobados en la prueba de acceso a la universidad (PAU) ha batido récords, los errores en dos pruebas suscitaron las protestas de toda comunidad educativa, desde alumnado a padres y docentes, pero también de la Xunta, que exigió a la CiUG, encargada de gestionar todo el proceso, la asunción de responsabilidades y que aceleró su intención de reformar la selectividad en Galicia para ganar un rol más activo.

No obstante, Galicia no fue la única comunidad afectada por incidencias. En Cantabria, donde unos 900 alumnos tuvieron que repetir parte de la prueba de Biología, la situación ha llegado a los tribunales: la familia de una alumna quiere que la justicia dilucide si la prueba se desarrolló en condiciones de igualdad. Según su letrado, la incidencia «pudo alterar el desarrollo normal del examen».

Suspensos con ceros incluidos en el País Vasco

En el País Vasco también ha habido polémica por los suspensos, incluidos numerosos ceros, en Euskera en centros de Bizkaia, de lo que derivaron numerosas reclamaciones. El lehendakari, Imanol Pradales, reconoció que es un «asunto bastante raro».

En La Rioja el problema está en Matemáticas, que casi suspendieron la mitad de los alumnos, con una caída de la nota media de dos puntos respecto a años previos. Profesores y progenitores advierten que los riojanos pueden verse perjudicados respecto al alumnado de  otras comunidades y las organizaciones de padres instan a mantener la nota de Bachillerato si no se encuentra otra solución.

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Igualmente, las Matemáticas estuvieron tras la polémica en Cataluña, donde las quejas de las familias llegaron al Parlament a través del grupo parlamentario de los Comuns. Esta formación preguntó al Govern si la dificultad de la prueba se adecuaba a los 90 minutos previstos y reclaman datos sobre los resultados, además de una comparativa con años anteriores.

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