Casi un tercio de las familias gallegas ve «excesivo» el tiempo que los escolares dedican a actividades digitales

El debate sobre la tecnología en las aulas no es si debe estar presente o ausente, sino cómo se integra para alcanzar un equilibrio entre el necesario aprendizaje de las competencias digitales y los «potenciales riesgos que supone un exceso de exposición del alumnado al mundo tecnológico». Así lo defiende la Xunta y así lo corroboró este jueves el conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Con todo, la Administración gallega, que ahora apuesta por un modelo «híbrido» que compagine las bondades del mundo virtual y del analógico, quiso testar la opinión de los progenitores mediante un sondeo y estos bendicen esa combinación, aunque los hay que juzgan «excesivo» el tiempo que los escolares dedican a actividades digitales y quienes piden menos deberes de este tipo para casa.

La encuesta sobre la «Dixitalización do sistema educativo en Galicia», encargada por la Xunta al Instituto Galego de Estatística (IGE) y presentada este jueves, refrenda que el sentir mayoritario es que el camino medio, el sistema mixto que combina pantallas y manuales en papel, es acertado. Lo suscriben casi el 87% de los 1.108 hogares entrevistados hace dos meses y medio entre los casi 228.000 con niños y adolescentes escolarizados en etapas no universitarias.

Digitalización «positiva»

Si bien la valoración de las familias gallegas respecto a la integración de las tecnologías en el modelo pedagógico es «mayoritariamente positiva», como revela el informe, y tres de cada cuatro consideran las actividades digitales «bien» imbricadas con el resto, las hay que expresan reservas y detectan aspectos «susceptibles de mejora», sobre todo en lo tocante al tiempo que se les dedica.

Para tres de cada diez familias ese tiempo es «excesivo» y, de hecho, rebajar los deberes que los estudiantes se llevan a casa en ese formato es una de las principales demandas de los hogares —lo solicita casi uno de cada cinco progenitores—. Con todo, la principal reivindicación de las familias —la plantean casi dos de cada tres— de cara a «mejorar» el uso educativo de las tecnologías es la formación en seguridad digital.

Es igualmente significativo —uno de cada cuatro hogares— el porcentaje que exige directrices más claras en torno a la utilización de los móviles en las aulas. Estos dispositivos están vetados en Galicia en horario escolar, dentro y fuera de las aulas, y controlado incluso en su vertiente de herramienta pedagógica. La oposición a esa medida, de la que fue pionera la comunidad gallega, es testimonial (5,7%). No obstante, un 23,5 por ciento de las familias urge «una normativa más clara sobre el uso del móvil» en los centros escolares.

Lei de educación dixital, inminente

A esas inquietudes dará respuesta, aseguran desde la Xunta, la Lei de educación dixital, que irá de forma «inmediata» al Consello y cuya entrada en vigor está prevista para 2027, según explicó el conselleiro. En dicha normativa se «reforzará la prohibición» de los teléfonos móviles en los centros educativos, explican desde la Administración. Si bien hasta ahora se prohíbe el uso de los dispositivos en todo el recinto escolar, se permite su uso pedagógico en todas las etapas educativas, lo que ahora solo será posible a partir de 3º de ESO.

El 86% de los estudiantes gallegos de etapas no universitarias realizan tareas escolares con tecnología, tanto en clase como en casa, de forma frecuente o en ocasiones más contadas. Pero, ¿qué impacto tiene la digitalización? Las familias también respondieron a esa cuestión y su percepción es que su incidencia en la «mejora del aprendizaje» y en el «aumento de la motivación del alumnado» es «moderada». Le otorgan una valoración media de 2,8 puntos sobre cuatro, un dato que «decrece a medida que aumenta el nivel educativo de los progenitores», apunta el IGE.

Sí es generalizada (entre dos tercios de encuestados) que la opinión de que ese proceso tiene una influencia «positiva» en la competencia digital de sus vástagos, sobre todo en lo relativo al manejo de las plataformas digitales de los centros o su autonomía en el uso de herramientas básicas. Eso sí, son menos los que valoran las capacidades de sus hijos para buscar información fiable en internet o para hacer un uso seguro de la tecnología.