El tiempo en A Coruña: pocas nubes y aire atlántica

Durante este viernes, predominará en A Coruña la llegada de una masa de aire atlántica, más fresca, que dejará los termómetros con valores que irán desde los 16 grados de mínima a los 23 de máxima.

Con esta situación, se esperan brumas costeras y nieblas, que darán paso a cielos con pocas nubes en general.

Los vientos soplarán del oeste-suroeste, flojos en general, girando a noreste al final del día.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: