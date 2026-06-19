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El tiempo en A Coruña: pocas nubes y aire atlántica

Los termómetros oscilarán este viernes entre los 16 y los 23 grados

Viandante en el paseo marítimo de A Coruña un día con buen tiempo.

Viandante en el paseo marítimo de A Coruña un día con buen tiempo. / Carlos Pardellas

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RAC

Durante este viernes, predominará en A Coruña la llegada de una masa de aire atlántica, más fresca, que dejará los termómetros con valores que irán desde los 16 grados de mínima a los 23 de máxima.

Con esta situación, se esperan brumas costeras y nieblas, que darán paso a cielos con pocas nubes en general.

Los vientos soplarán del oeste-suroeste, flojos en general, girando a noreste al final del día.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 16°C 23°C
  • Lugo 16°C 30°C
  • Vigo 16°C 22°C
  • Ferrol 16°C 22°C
  • Santiago 15°C 27°C
  • Pontevedra 16°C 23°C
  • Ourense 16°C 34°C

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