"El presidente Sánchez lleva más de dos años trabajando para traer el proyecto industrial de SAIC a Ferrol"

Acaba de cumplir tres años como delegado del Gobierno en Galicia. ¿Siempre confió en llegar hasta aquí o temió por la legislatura? Debe admitir que hubo momentos muy delicados.

Honestamente, nunca temí por la legislatura. Y cuando llegas a estas alturas y miras hacia atrás te das cuenta de que el tiempo pasó muy rápido, en parte porque hicimos muchas cosas, así que tampoco tuve mucho tiempo para reflexionar sobre la legislatura. Nos centramos en contarle a la gente todo lo que el Gobierno español está haciendo por Galicia.

¿Y cree que la legislatura llegará a julio de 2027 con la que está cayendo?

Estoy absolutamente convencido de que sí. Se están haciendo muchas cosas, trabajamos en muchos proyectos y las instrucciones de Moncloa y del presidente son seguir trabajando. La agenda está repleta así que creo que tenemos hasta 2027 e incluso más allá para seguir trabajando por Galicia. Pero la decisión tampoco está en mis manos.

¿Teme que todos los escándalos de corrupción oculten precisamente ese trabajo del Gobierno?

Creo que todo ese ruido y esas noticias que salen están tratando de ocultar mucho de lo que se está haciendo aquí en materia económica y social. Estamos viviendo un momento de mucho ruido y mucha niebla, pero la gente es plenamente consciente de que estamos en muy buena situación económica, alcanzando unos niveles de empleo fenomenales y conquistando derechos día a día. Por eso estoy convencido de que la gente, cuando vaya a votar, hará este análisis. Los pensionistas viven mejor, el salario mínimo sube, hay distribución de la riqueza, los jóvenes estudian con becas, la sanidad y la educación tienen más recursos... Incluso para la vivienda, que es el gran problema, estamos encontrando soluciones. Todo esto es algo que se ve a diario y que es lo que importa, aunque nos inunden con otras cosas para tratar de hacer ruido.

"Galicia lidera la recuperación en España"

Califica el Gobierno de Sánchez como el "mejor de la historia para Galicia". ¿Por qué?

En estos ocho años de Gobierno progresista de Pedro Sánchez hay más de 100.000 millones de euros invertidos en Galicia, a los que hay que añadirles otros 4.500 millones del plan de recuperación. Si cruzamos Galicia de sur a norte vemos el resultado de esta apuesta. La fábrica de fotones de Vigo y los pertes para la automoción; el nuevo CESGA de Santiago que es una referencia mundial y al que ahora se sumará la fábrica de inteligencia artificial para cuestiones de salud; la apuesta por el naval con las fragatas F-110 y F-100 y el offshore en Ferrolterra, una zona que gana población después de muchos años, o la AESIA de A Coruña. A esto se suman las inversiones en autopistas, autovías, aeropuertos, ferrocarriles e intermodales, la llegada del AVE a Galicia fue con este Gobierno, que cambió la fórmula de movilidad en Galicia, la apuesta por el tejido empresarial... En resumen, creo que decir que el Gobierno de Pedro Sánchez es el mejor para Galicia está validado por cifras objetivas.

Reivindica una inversión de 100.000 millones en ocho años. ¿Ha transformado ese dinero realmente Galicia o se pudo invertir mejor?

Cualquiera de nosotros puede ver que la Galicia de hoy no tiene nada que ver con la de hace ocho años. Incluso se ha producido un cambio de paradigma, hasta el punto de que es Galicia quien está liderando este cambio y esta transformación en España. Pasó de ser un territorio que se beneficia de fondos para la recuperación a liderar esa recuperación.

Estamos en junio, fecha tope de los fondos Next Generation que se activaron tras la pandemia. ¿Está todo adjudicado o Galicia perderá dinero por no ejecutar a tiempo?

Estos procesos siempre pueden tener algún lado oscuro, pero debo admitir que el balance global es muy positivo. En Galicia se invirtieron 4.500 millones, de los que un 80% se destinó a ayudar a las empresas a competir de un modo diferente al que lo hacían.

Pedro Blanco, natural de Monfero y vecino de Santiago / Antonio Hernández

"Podemos abrir la A-54 en octubre"

Las infraestructuras son un pozo sin fondo. Por mucho que se invierta en ellas siempre queda más por hacer. ¿Qué considera prioritario ahora para Galicia?

La prioridad, al final, acaba siendo todo, porque cada uno prioriza su necesidad específica. Pero ahora creo que es fundamental completar el nuevo modelo de movilidad que impulsó el tren en Galicia. Traer el AVE y estar en tres horas y media en Madrid lo cambió todo por completo, pero también la política de fomento del tren en el Eje Atlántico con precios competitivos y más frecuencias permite que gallegos que viven en Vigo trabajen a diario en A Coruña ahorrando tiempo y dinero. Lo mismo que para los estudiantes universitarios, que ya no tienen que vivir donde estudian. Pues todo eso es lo que vamos a completar. El ministro Puente presentará este semestre que viene el estudio de tren de proximidad o cercanías de Galicia. En cuanto a las personas, la movilidad es prioritaria porque impacta absolutamente en todo: en el trabajo, en la vivienda, en la educación... Sobre la economía, están todas las infraestructuras vinculadas al Corredor Atlántico.

A Santiago le interesa mucho la A-54. ¿Hay fecha para abrirla?

Entiendo que haya una especie de necesidad de saber más sobre el horizonte de la autovía Santiago-Lugo, que será fundamental para la movilidad interior de Galicia. El horizonte apunta al final del verano. Yo cuento que podamos abrirla en septiembre u octubre. Cualquiera puede comprobar que estamos trabajando en ella.

La ley para transferir la Autopista del Atlántico avanza más que nunca en el Congreso. ¿Veremos una AP-9 gallega antes del fin de la concesión?

Tenemos la mayoría parlamentaria suficiente para hacerlo y lo tenemos encima de la mesa, pero parece que hay un cambio de orientación por parte del PP, que parece que no quieren el traspaso invocando a razones eespurias Pero vamos a tener una AP-9 gallega, lo aseguro. Y confiamos en que sea una AP-9 que no cueste. De momento el Gobierno ya asignó más de 400 millones para bonificaciones en la autopista a los gallegos y queremos continuar en esa línea.

El Gobierno presume de agenda social. ¿Qué medida adoptada destacaría y cuál cree que falta por tomar?

Soy abogado laboralista así que diré que la reforma laboral impulsada en 2012 fue fundamental. Ayudó a eliminar la excesiva precariedad que fomentó la medida aprobada por el PP. Hoy tenemos la suerte de ver los datos del empleo para comprobar que hay más estabilidad, más empleo juvenil y femenino y menos precariedad. Además, como gallego debo citar también la reforma de las pensiones, acortada con los agentes sociales y la patronal y que garantiza la subida de la prestaciones según el IPC. El año pasado subieron un 2,7%, pero las más bajas se actualizaron un 11,5%. Y el salario mínimo, que aumentó un 70% en los últimos ocho años y que ayuda sobre todo a trabajos precarios y feminizados, así como el ingreso mínimo vital. Y después hay muchas leyes absolutamente socialistas como la de eutanasia, la de inmigración... Cada vez que gobierna el PSOE la agenda de derechos sociales avanza.

¿Y alguna medida que le gustaría tomar?

Cualquiera que mejore los derechos de los trabajadores.

"La fábrica de SAIC sería el broche de oro a la industrialización de Galicia"

Hablando de trabajo... Con Altri en el aire, el proyecto estelar en materia industrial para Galicia puede ser la fábrica de coches de SAIC en Ferrol. ¿Jugó algún papel el Gobierno central para traer el proyecto a Galicia?

Lo jugó y lo está jugando. El presidente Sánchez lleva más de dos años trabajando en esta cuestión, de la mano de la comunidad autónoma, para que se concrete. Pero es un proyecto en el que actuamos con gran discreción. Formamos parte de la UE y este tipo de inversiones deben realizarse cumpliendo todos los estándares de la propia Comunidad Europea. Lo que puedo asegurar es que el Gobierno está trabajando intensamente en ello y creo que es fundamental hacerlo en colaboración con la Xunta. El propio presidente Rueda reconoció esa cooperación. Si finalmente conseguimos el proyecto de SAIC, consolidaremos la industria en Ferrolterra y su zona de influencia y será un paso de gigante para Galicia, que tendrá dos grandes polos de automoción en Vigo y Ferrol. Dentro de la apuesta del Gobierno español por la industrialización de Galicia, este sería un broche de oro.

¿Qué fue lo mejor y lo peor de estos tres años en la Delegación?

Lo mejor, la oportunidad de escuchar a los gallegos y de conocer Galicia. No estuvimos en todos los concellos, pero casi. tuve la ocasión de llevar poas políticas del Gobierno a todos sos sitios, a cada concello, pueblo, parroquia o casa. ¡Lo peor fue que pasaron tres años y casi ni nos enteramos! No puedo decir nada malo, más allá de situaciones preocupantes y desagradables como los incendios, el apagón...

¿Se ve de nuevo en la abogacía de UGT o se siente cómodo en la vida pública?

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Soy realista: soy abogado por vocación, me gusta y lo disfruto. Por lo tanto, no descarto volver. Es cierto que me encuentro muy a gusto aquí y que fue una oportunidad que sigo disfrutando a diario, cada visita que hago, cada reunión... Pero es cierto que también tengo cierta morriña de la abogacía.