La Fundación Andrea, la física Mar Capeáns, el trompetista Esteban Batallán, el atleta Adrián Ben y la empresaria María Barallobre: Medallas Castelao 2026

El Gobierno gallego ha dado luz verde esta mañana a la elección de las personas y entidades galardonadas con las Medallas Castelao 2026: la Fundación Andrea, la física compostelana Mar Capeáns, el trompetista Esteban Batallán, el atleta Adrián Ben y la empresaria María Barallobre.

Los galardones serán entregados el próximo domingo, 28 de junio, en un acto en la Iglesia de San Domingos de Bonaval.

La Fundación Andrea, puesta en marcha por la compostelana Charo Barca, se dedicar a dar apoyo a las familias de menores con enfermedades crónicas o de larga duración. Tal y como subrayó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, más allá del respaldo integral a estas familias, la Fundación colabora con el Sergas a la hora de decorar las unidades de urgencias pediátricas.

El trompetista Esteban Batallán Cons, natural de Barro (Pontevedra), cuenta con "una trayectoria muy prestigiosa" trabajando con algunas de las orquestas más importantes del mundo. En este momento, es el trompeta principal de las orquestas de Chicago y Hong Kong.

La física compostelana Mar Capeáns se llevará la condecoración en reconocimiento a su trayectoria científica, en la que ha llegado a dirigir la Organización Europea para la Investigación Nuclear, popularmente conocido como Cern.

El atleta Adrían Ben, natural de Viveiro (Lugo), especializado en las carreras de medio fondo, logró el diploma olímpico en Tokio 2020 y el Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta de 2023, en la prueba de 800 metros.

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Finalmente, María Barallobre es la propietaria de los restaurantes A Penela. Empezó con uno en su concello natal, Coirós (A Coruña), y desde allí ha ido llegando a más ciudades como Madrid, dando allí a conocer platos de la gastronomía gallega como la tortilla de Betanzos.