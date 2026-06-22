Galicia alcanza cifras récord en la contratación de seguros agrarios con un crecimiento histórico

La contratación de seguros agrarios en Galicia continúa marcando cifras récord y consolida una tendencia de crecimiento sostenido en los últimos años. La Consellería do Medio Rural ha destacado que tanto el capital asegurado como el volumen de primas alcanzaron en 2025 los niveles «más altos de la historia» de la comunidad, reflejando una mayor concienciación del sector agroganadero sobre la importancia de proteger sus explotaciones frente a riesgos climáticos y sanitarios.

Estos datos fueron analizados este miércoles en una reunión celebrada en San Caetano entre la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, y responsables de Agroseguro, en la que ambas partes evaluaron la evolución del sistema de seguros agrarios combinados en Galicia y las perspectivas de futuro para el sector. Según informó la Xunta, el sistema de seguros agrarios registró durante 2025 unas primas totales de 53 millones de euros, lo que supone un incremento del 9% respecto al año anterior. El crecimiento resulta todavía más significativo si se compara con las cifras de hace cinco años, ya que el aumento acumulado alcanza el 39% en el período 2021-2025.

El capital asegurado también experimentó una evolución muy positiva. En concreto, se situó en 1.228 millones de euros, un 12% más que en 2024 y un 41% por encima de los datos registrados hace un lustro. Desde la Consellería destacan que este avance se está produciendo de una forma «constante y equilibrada», lo que evidencia la progresiva implantación de la cultura del seguro entre agricultores y ganaderos gallegos.

Viñedos y ganado vacuno

El sector con mayor peso dentro del sistema asegurador continúa siendo el del ganado vacuno de reproducción y producción. Solo esta línea concentró en 2025 un total de 27,76 millones de euros en primas y un capital asegurado de 776 millones de euros, dando cobertura a más de medio millón de animales. También mantiene una elevada relevancia el seguro destinado a cubrir los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en las explotaciones, una herramienta fundamental para garantizar la seguridad sanitaria y reducir el impacto económico sobre las granjas.

En el ámbito agrícola, la Xunta subrayó el notable crecimiento registrado tanto en superficie asegurada como en producción cubierta por pólizas. Las primas vinculadas a seguros agrícolas crecieron un 39% en los últimos cinco años, hasta alcanzar los 3,3 millones de euros en 2025, mientras que el capital asegurado aumentó un 73%, situándose en 110,3 millones de euros. Entre las producciones con mayor nivel de aseguramiento destacan el viñedo, la frambuesa y otros frutos rojos, así como los cultivos forrajeros.

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La evolución del sistema asegurador cobra especial importancia en un contexto marcado por fenómenos meteorológicos extremos y por el aumento de la incertidumbre climática. En este sentido, las indemnizaciones abonadas en Galicia superaron los 32 millones de euros durante 2025, tras atenderse más de 163.000 siniestros. Entre las principales causas de los daños destacan las fuertes borrascas registradas a lo largo del año y la oleada de incendios forestales del verano, que afectaron a numerosas explotaciones agrarias y ganaderas.