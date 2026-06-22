Pontón reivindica el papel del BNG en la transferencia de la AP-9 y acusa al PP de «traicionar a Galicia»

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reivindica el trabajo desarrollado por su formación durante los últimos años para lograr una AP-9 «gallega y libre de peajes», un objetivo que, según subrayó, dará «un gran paso adelante» con la votación este jueves en el Congreso de la Ley de Transferencia de la autopista.

Pontón defendió que la tramitación de esta norma es fruto de la iniciativa política del Bloque y cargó con dureza contra el PP, al que acusó de volver a «traicionar a Galicia» por su rechazo a la transferencia. «Con la votación de la Ley de Transferencia este jueves en el Congreso damos un gran paso adelante para conseguir una AP-9 gallega y lo hacemos gracias al BNG y a pesar del Partido Popular de Rueda, que vuelve a traicionar a Galicia votando en contra», afirmó.

La líder nacionalista sostuvo que el PP vuelve a situarse como el partido del «no a Galicia» y censuró que lo haga, dijo, «de ganchete con Vox». Pontón recordó que fue el BNG quien impulsó la primera ley de transferencia de la AP-9 aprobada en el Parlamento gallego, después de varios intentos y hasta cinco textos legislativos remitidos al Congreso.

Peajes

La portavoz del Bloque enmarcó esta reivindicación en una movilización política y social de años contra unas tarifas que calificó como «una auténtica estafa legalizada», al considerar que lastran tanto las economías familiares como la competitividad de las empresas gallegas. En este contexto, destacó que el BNG consiguió, a través de su acuerdo de investidura con el PSOE, «bonificaciones históricas» en los peajes, aunque insistió en que el objetivo final sigue siendo la supresión de las tarifas.

«Todo esto lo hicimos porque nosotros nos debemos a Galicia, a los gallegos y a las gallegas», recalcó Pontón, que presentó al BNG como «la voz de Galicia en Madrid» y como la única fuerza que, según dijo, «nunca se equivoca de bando» porque no tiene «más bando que Galicia».

Pontón atribuyó la situación actual de la AP-9 al «bipartidismo», primero por las decisiones adoptadas durante el Gobierno socialista de Felipe González y posteriormente por el Ejecutivo popular de José María Aznar, al que responsabilizó de ampliar la concesión durante 25 años y de privatizar la autopista «a precio de saldo». Según la dirigente nacionalista, de no haberse concedido esa prórroga hasta 2048, los gallegos «ya llevarían años circulando por una AP-9 libre de peajes».

La portavoz nacional del BNG también dirigió sus críticas al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al que acusó de mantener un discurso favorable al traspaso en Galicia pero de boicotearlo en Madrid. A su juicio, la posición del PP demuestra que la palabra de Rueda «no vale nada» y que el jefe del Ejecutivo gallego antepone «los intereses del PP» a los de Galicia.

Pontón vinculó además la oposición del PP a la transferencia de la AP-9 con el rechazo de los populares a la quita de 4.000 millones de euros de deuda pública gallega pactada por el BNG con el Gobierno central. «Como lo consigue el BNG, actúa como el perro del hortelano: ni come ni deja comer», afirmó.

Acuerdo sobre el traspaso

La dirigente nacionalista explicó que el acuerdo alcanzado por el BNG con el Gobierno central recoge, según su interpretación, los elementos esenciales aprobados por el Parlamento gallego: la transferencia de la titularidad de la AP-9, las competencias de gestión sobre la infraestructura, incluida la posibilidad de nuevas bonificaciones, y la responsabilidad económica del Estado sobre las decisiones adoptadas hasta ahora.

Pontón subrayó que el texto también contempla que el Estado asuma los recursos que actualmente cuestan las bonificaciones de la autopista y que, en caso de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluya que la concesión se realizó en fraude de ley, sea también el Estado quien afronte el coste de un eventual rescate.

La líder del Bloque defendió además que la propuesta respeta el autogobierno gallego, ya que la concreción de la transferencia deberá abordarse en la Comisión Mixta de Transferencias. En ese marco, añadió, será el Gobierno gallego el que tendrá que negociar cómo se materializa el traspaso aprobado por ley.

Pontón emplazó finalmente a Rueda a aclarar qué hará si el Congreso aprueba la Ley de Transferencia de la AP-9 este jueves. «¿Va a decir que no la quiere y boicotearla? ¿Va a rechazarla como está rechazando la quita de 4.000 millones de la deuda pública de Galicia negociada por el BNG?», preguntó. La portavoz nacionalista pidió al presidente de la Xunta que «rectifique» y que el PP vote a favor de la transferencia, al considerar que se trata de «un gran paso para este país».