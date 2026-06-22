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El tiempo en A Coruña: ascenso de mínimas y máximas sin cambios en plena ola de calor

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este lunes un aviso amarillo por altas temperaturas y posibilidad de tormentas durante la tarde

Bañistas en la playa de San Amaro, en A Coruña.

Bañistas en la playa de San Amaro, en A Coruña. / Gus de la Paz

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RAC

A Coruña vivirá este lunes una jornada de meteorología cambiante en la que las temperaturas mínimas volverán a subir y las máximas permanecerán sin cambios en plena ola de calor, a la vez que podrán registrarse chubascos ocasionales de carácter tormentoso. La previsión ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología activar un aviso a amarillo por altas temperaturas y por tormentas que podrían registrarse durante la tarde.

Galicia se encuentra en una zona intermedia entre el anticiclón que se halla situado sobre la Península Ibérica y un frente poco activo en el litoral atlántico, lo que provoca cierta inestabilidad.

De este modo, el día comenzará con nubes de tipo alto en general, brumas costeras en el norte y probabilidad de lluvias leves en el oeste de A Coruña.

A lo largo de la tarde irán creciendo las nubes de evolución en zonas de interior, lo que abre la posibilidad de chubascos tormentosos ocasionales.

El viento volverá a soplar flojo, de componente norte en la costa y sur en el interior.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 18°C 24°C
  • Lugo 20°C 36°C
  • Vigo 20°C 28°C
  • Ferrol 19°C 31°C
  • Santiago 21°C 34°C
  • Pontevedra 20°C 31°C
  • Ourense 22°C 39°C

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