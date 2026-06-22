El tiempo en A Coruña: ascenso de mínimas y máximas sin cambios en plena ola de calor
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este lunes un aviso amarillo por altas temperaturas y posibilidad de tormentas durante la tarde
A Coruña vivirá este lunes una jornada de meteorología cambiante en la que las temperaturas mínimas volverán a subir y las máximas permanecerán sin cambios en plena ola de calor, a la vez que podrán registrarse chubascos ocasionales de carácter tormentoso. La previsión ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología activar un aviso a amarillo por altas temperaturas y por tormentas que podrían registrarse durante la tarde.
Galicia se encuentra en una zona intermedia entre el anticiclón que se halla situado sobre la Península Ibérica y un frente poco activo en el litoral atlántico, lo que provoca cierta inestabilidad.
De este modo, el día comenzará con nubes de tipo alto en general, brumas costeras en el norte y probabilidad de lluvias leves en el oeste de A Coruña.
A lo largo de la tarde irán creciendo las nubes de evolución en zonas de interior, lo que abre la posibilidad de chubascos tormentosos ocasionales.
El viento volverá a soplar flojo, de componente norte en la costa y sur en el interior.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 18°C 24°C
- Lugo 20°C 36°C
- Vigo 20°C 28°C
- Ferrol 19°C 31°C
- Santiago 21°C 34°C
- Pontevedra 20°C 31°C
- Ourense 22°C 39°C
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