El tiempo en A Coruña: ascenso de mínimas y máximas sin cambios en plena ola de calor

A Coruña vivirá este lunes una jornada de meteorología cambiante en la que las temperaturas mínimas volverán a subir y las máximas permanecerán sin cambios en plena ola de calor, a la vez que podrán registrarse chubascos ocasionales de carácter tormentoso. La previsión ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología activar un aviso a amarillo por altas temperaturas y por tormentas que podrían registrarse durante la tarde.

Galicia se encuentra en una zona intermedia entre el anticiclón que se halla situado sobre la Península Ibérica y un frente poco activo en el litoral atlántico, lo que provoca cierta inestabilidad.

De este modo, el día comenzará con nubes de tipo alto en general, brumas costeras en el norte y probabilidad de lluvias leves en el oeste de A Coruña.

A lo largo de la tarde irán creciendo las nubes de evolución en zonas de interior, lo que abre la posibilidad de chubascos tormentosos ocasionales.

El viento volverá a soplar flojo, de componente norte en la costa y sur en el interior.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: