El calor roza los 40 grados en Galicia antes de una noche de San Xoán sofocante

Galicia encara la noche de San Xoán bajo un episodio de calor intenso que ya ha dejado este lunes registros próximos a los 40 grados. Según el resumen de valores extremos de MeteoGalicia, la temperatura más alta del día se registró en Ourense, con 39,6 grados, seguida de Ourense-Estacións, con 39,3. El calor fue especialmente acusado en el sur de Lugo y en el eje del Sil: San Clodio, en Ribas de Sil, alcanzó 38,6 grados; Monforte de Lemos llegó a 38,1; y Míllara, en Pantón, marcó 37,6.

El mapa del calor deja así un patrón muy claro: el horno gallego volvió a concentrarse en Ourense capital, el valle del Miño, la Ribeira Sacra y el sur lucense. Son zonas interiores, alejadas del efecto suavizador del mar, donde la masa de aire cálido se nota con mucha más fuerza que en la fachada atlántica. En la costa, las temperaturas fueron más contenidas, aunque el ambiente también resultó caluroso y húmedo.

Más fresco en Vigo

En Vigo, el calor también se dejó notar, aunque muy lejos de los registros extremos del interior. La ciudad se movió este lunes en torno a los 27-28 grados durante las horas centrales del día, frente a los 39,6 grados registrados en Ourense. Para este martes, jornada de San Xoán, MeteoGalicia prevé en Vigo una máxima de unos 28 grados y una mínima próxima a los 18, una noche templada para las hogueras pero sin el bochorno extremo esperado en el interior gallego.

La pregunta de cara a San Xoán es si el calor irá a más. La respuesta es que sí, al menos a corto plazo. MeteoGalicia prevé para este martes un moderado ascenso de las temperaturas, con valores por encima de los 36 grados en los valles del Miño y del Sil. La agencia gallega mantiene además el aviso sobre un escenario de calor intenso en el interior, con noches cálidas y máximas elevadas durante las horas centrales del día.

La noche de las hogueras será, por tanto, una noche de verano pleno. En las ciudades del interior, el calor acumulado durante el día tardará en disiparse. Ourense parte con las mínimas más elevadas, en torno a los 21 grados, mientras que Santiago, Lugo y Pontevedra rondarán los 19 y las ciudades atlánticas se moverán alrededor de los 18. En la práctica, será una noche templada en la costa y claramente cálida en el interior.

El resto de España

El episodio no es solo gallego. España vive estos días la primera gran ola de calor del verano, con máximas de 40 a 42 grados en amplias zonas del país. AEMET sitúa el foco en el Cantábrico oriental, el nordeste peninsular y áreas del centro y del sur, mientras que el domingo Andújar, en Jaén, ya alcanzó 42,7 grados, por delante de Almadén, Linares, Bailén y Villanueva del Arzobispo, todos por encima de los 42.

El calor extremo tiene además un impacto sanitario amplio: el Ministerio de Sanidad mantenía este lunes algún nivel de riesgo por altas temperaturas en el 85% de los municipios españoles. AEMET prevé que la ola de calor se prolongue hasta mediados de semana, aunque con una bajada progresiva por el oeste peninsular a partir del miércoles.

En Galicia, esa posible tregua también aparece en el horizonte. MeteoGalicia apunta a que, hacia el final de la semana, una DANA situada al oeste de Portugal se acercará a la comunidad y aumentará la probabilidad de lluvia en todo el territorio. Ese cambio vendría acompañado de una bajada de las temperaturas hasta valores más propios de la época, o incluso por debajo. Hasta entonces, el calor seguirá marcando el arranque de San Xoán.