Declarado un incendio forestal en el parque natural Fragas do Eume

Galicia combate este martes un incendio forestal declarado sobre las 5:30 de la mañana en el municipio de A Capelaque por el momento afecta a ocho hectáreas de superficie, todas ellas dentro del Parque Natural das Fragas do Eume.

La Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia ha informado de que para su extinción se han movilizado, por el momento, tres agentes, cuatro brigadas, cuatro camiones motobomba y una pala mecánica.

Este incendio se ha declarado en el mismo municipio que otro que empezó en la madrugada del domingo y que actualmente se encuentra controlado tras quemar unas 30 hectáreas.

En su extinción han participado, hasta el momento, dos técnicos, quince agentes, 24 brigadas, 26 camiones motobomba, una pala mecánica, tres helicópteros y dos aviones.

También permanece controlado el fuego forestal que entró desde Portugal al municipio ourensano de A Mezquita y que arrasó unas 50 hectáreas, en el que se movilizaron un técnico, quince agentes, 25 brigadas, 16 camiones motobomba, cuatro palas mecánicas, siete aviones y siete helicópteros.

El balance de Medio Rural solo informa de aquellos fuegos que afectan a al menos 20 hectáreas de superficie quemada o a espacios protegidos.

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La Consellería ha recordado que están a disposición de la ciudadanía el teléfono gratuito 085 y la aplicación móvil ALume para avisar en caso de incendios forestales, además de otro número de carácter anónimo para denunciar posible actividad delictiva de este tipo, el 900 815 085.