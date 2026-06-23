Los estudiantes gallegos, los sextos de España con mayor proporción de aprobados en la selectividad

A falta de conocer las notas medias y de entrada a la titulación preferida, que al final es lo que de verdad importa al alumno, sí se puede establecer el ránking nacional de aprobados en las últimas pruebas de acceso a la universidad. Y las diferencias son bastante abultadas, de casi diez puntos porcentuales. Al frente de la clasificación se ha situado Castilla y León, con el 98,27% de aprobados (y una calificación media de 7,15), mientras que el farolillo rojo lo ocupa Baleares, con el 89,6% de aptos (con una nota de 7,086). Galicia figura en sexta posición, con el 96,25% de aprobados en una de las selectividades más polémicas, en el caso gallego, por los errores en la formulación de preguntas de los exámenes de Historia y Dibujo Técnico.

Los alumnos de La Rioja, según el recuento realizado por Europa Press, han sido los segundos de toda España con un porcentaje más altos de aprobados este año, con un 97,08%, seguidos de los estudiantes de Navarra, con un 96,98%; los de Castilla-La Mancha, un 96,78%; los de Extremadura, 96,7%; los de Galicia, 96,25%; los de Cataluña, 95,68%; los del País Vasco, 95,26%; los de Comunidad Valenciana, 95,23%; los de Asturias, 95,12%; y los de la Comunidad de Madrid, 95,1%.

Por debajo del 95% de aprobados en la PAU, se encuentran los estudiantes de Aragón, con el 94,91%; la Región de Murcia, 93,7%; Cantabria, 91,6%; las Islas Canarias (89,17% en Tenerife y 91,6% en Gran Canaria); y Andalucía, 90,63%.

Las pruebas arrancaron a principios de junio en la mayoría de las comunidades autónomas, con unos primeros exámenes que incluyeron preguntas sobre el nuevo álbum de la cantante Rosalía, 'Lux'; el «enfoque feminista» de la escritora Emilia Pardo Bazán; o un artículo de opinión del periodista José Luis Sastre titulado 'Ultraprocesar el tiempo'.

Los primeros en empezar la selectividad fueron los alumnos de la Comunidad de Madrid, cuya prueba del examen de Lengua Castellana y Literatura II para la modalidad de Ciencias y Tecnología incluyó temas como la literatura hispanoamericana, el realismo y el naturalismo, un texto sobre William Shakespeare o la novela de 1936 a 1975.

Los estudiantes gallegos se enfrentaron en la prueba de Lengua y Literatura Castellana con el análisis de un artículo de opinión sobre el nuevo trabajo de la cantante Rosalía, 'Lux'. En el apartado literario, han caído los textos de dos autores de la Generación del 98, Miguel de Unamuno y Antonio Machado.

Además, los alumnos debían realizar un comentario de texto de 'La Fundación', de Buero Vallejo, y otro de 'El lector de Julio Verne', de Almudena Grandes, obras que deben leer de forma obligatoria durante el curso, dependiendo de la modalidad de examen que eligiesen.

Pero lo más destacado de la edición de este año, fueron los errores en la organización. A pesar de que este año el porcentaje de aprobados en la prueba de acceso a la universidad en Galicia ha batido récords, los errores en dos pruebas suscitaron las protestas de toda comunidad educativa, desde alumnado a padres y docentes, pero también de la Xunta, que exigió a la CiUG, encargada de gestionar todo el proceso, la asunción de responsabilidades y que aceleró su intención de reformar la selectividad en Galicia para ganar un rol más activo.

No obstante, Galicia no fue la única comunidad afectada por incidencias. En Cantabria, donde unos 900 alumnos tuvieron que repetir parte de la prueba de Biología, la situación ha llegado a los tribunales: la familia de una alumna quiere que la justicia dilucide si la prueba se desarrolló en condiciones de igualdad. Según su letrado, la incidencia «pudo alterar el desarrollo normal del examen».

En el País Vasco también ha habido polémica por los suspensos, incluidos numerosos ceros, en Euskera en centros de Bizkaia, de lo que derivaron numerosas reclamaciones. El lehendakari, Imanol Pradales, reconoció que es un «asunto bastante raro».

En La Rioja el problema está en Matemáticas, que casi suspendieron la mitad de los alumnos, con una caída de la nota media de dos puntos respecto a años previos. Profesores y progenitores advierten que los riojanos pueden verse perjudicados respecto al alumnado de otras comunidades y las organizaciones de padres instan a mantener la nota de Bachillerato si no se encuentra otra solución.

Igualmente, las Matemáticas estuvieron tras la polémica en Cataluña, donde las quejas de las familias llegaron al Parlament a través del grupo parlamentario de los Comuns. Esta formación preguntó al Govern si la dificultad de la prueba se adecuaba a los 90 minutos previstos y reclaman datos sobre los resultados, además de una comparativa con años anteriores.