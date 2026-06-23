La formación que sostiene el rural: ganadería, forestal y jardinería ganan peso en la FP pública

La formación agraria ha trabajado lejos del foco durante años. Casi como lo hacen muchos de los oficios que se enseñan en sus aulas: pegada al territorio, al monte, a las explotaciones, a los viveros, a los jardines y a las granjas. Sin demasiado ruido. Pero la oferta pública de FP agraria para el curso 2026-2027 obliga a mirar de nuevo hacia el mapa: alcanza 1.585 plazas, con forestal, medio natural y jardinería como grandes polos de concentración. Porque ahí, repartida por las cuatro provincias, aparece una red de estudios que habla de empleo, de relevo generacional y de adaptación climática. En otras palabras: de futuro rural.

La Asociación de Profesorado de Ensino Agrario de Galicia (APEAGA), entidad sin ánimo de lucro dedicada a promover y mejorar la enseñanza agraria, defiende que sus ciclos abarcan sectores estratégicos para afrontar los desafíos sociales, económicos y ambientales derivados del cambio climático.

Sin embargo, como defiende la presidenta de Apeaga, Iria Villar, pese a su relevancia, esta rama de la FP «sigue siendo una gran desconocida para buena parte de la sociedad». Una paradoja contra la que luchará la oferta de del curso que viene. La oferta está claramente orientada hacia el sector forestal, el medio natural y la jardinería.

Así, el ciclo con más plazas es Xestión forestal e do medio natural, con 273, (17% del total) seguido por Aproveitamento e conservación do medio natural, con 220 (13%). Entre ambos suman 493 plazas, casi un tercio de toda la oferta pública agraria del próximo curso.

En conjunto, los seis ciclos con mayor oferta concentran 1.187 plazas, cerca del 75% del total. Le siguen Xardinaría e floraría (con 204 plazas y un 13% del total), también la PFB de Xardinaría e viveirismo, con 180 plazas y Paisaxismo e medio rural, con 166.

Por modalidades, la vía ordinaria es la más numerosa, con 664 plazas, seguida de la dual intensiva, con 436. También destacan las 200 plazas en modular a distancia y las 198 plazas de programas formativos básicos

Las solicitudes de admisión pueden presentarse ya desde las 09.00 horas del 15 de junio hasta las 13.00 horas del 30 de junio. Para muchas familias será una opción académica. Para el rural gallego, puede ser algo más: una cantera de técnicos para cuidar, producir y sostener territorio.

La familia profesional agraria no se limita ya a una imagen tradicional del campo. Abarca ganadería, producción agrícola, aprovechamientos forestales, conservación del medio natural, jardinería, paisajismo, floraría, viverismo, agroecología y asistencia en sanidad animal.

Es decir, buena parte de los sectores que sostienen la vida económica y ambiental de la Galicia no urbana. También algunos de los que tendrán que responder a los desafíos más urgentes: incendios forestales, gestión sostenible del monte, abandono de tierras, producción alimentaria, biodiversidad, nuevas formas de emprendimiento y cuidado del paisaje.

Y, sin embargo, la asociación destaca que son titulaciones con elevada inserción laboral, con alumnado satisfecho y con capacidad para despertar vocaciones profesionales durante el propio proceso formativo. La FP agraria, viene a decir el mapa, no es una vía menor: es una puerta directa al trabajo y también una herramienta para levantar proyectos propios en el medio rural.

El interés está precisamente en esa suma: no hablamos solo de plazas educativas, sino de una infraestructura de país. Cerca del 70 % de la oferta pública se imparte en centros dependientes de la Consellería de Educación, como institutos, centros integrados de FP y centros de educación especial.

El resto se distribuye en centros vinculados a otras consellerías, entre ellos los Centros de Formación y Experimentación Agroforestal dependientes de Medio Rural. Es una red diversa, pero con una lectura común: formar técnicos capaces de trabajar donde Galicia se juega buena parte de su equilibrio territorial.

El mapa elaborado por APEAGA permite ver esa capilaridad. Hay oferta en puntos como Arzúa, Ames, Valga, Mugardos, Tomiño, Xinzo de Limia, Melide, Mondoñedo, Castro de Rei, A Fonsagrada, Pontevedra, Ponteareas, Vilamarín o Santiago. También en centros de educación especial de Santiago, Vigo, Pontevedra, A Coruña, Ferrol, Lugo, Monforte de Lemos, Ourense y O Pino, con programas vinculados sobre todo a jardinería, viverismo y producciones agrícolas.

Como matiz, Iria Villar añade que «aún existen zonas con elevado peso productivo y sin oferta pública, como las comarcas de Terra de Soneira, Barcala y Xallas o algunas áreas de Ourense»

La imagen resultante es potente: una Galicia sembrada de aulas agrarias, no concentradas en un único polo, sino distribuidas allí donde el territorio necesita profesionales.

Prácticas desarrolladas en el IES de Arzúa. / Fdv

La FP agraria busca así salir de la sombra en un momento en el que el rural vuelve a estar en el centro de muchas preguntas. ¿Quién gestionará el monte? ¿Quién producirá alimentos? ¿Quién mantendrá explotaciones, jardines, viveros y espacios naturales? ¿Quién acompañará la transición hacia modelos más sostenibles?

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Las respuestas no saldrán solo de grandes discursos, sino también de estos ciclos, de estos centros y de un alumnado que puede encontrar en el sector agrario algo más que una salida laboral: una forma de quedarse, volver o emprender en Galicia.