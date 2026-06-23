Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso mascarillasLa batalla por el mejor sitio para San JuanConsejos para evitar quemaduras en San JuanFinal de la OK Liga: Liceo - IgualadaEnfrentamientos entre conductores: VTC vs taxisAccionistas del Dépor votan este martes el cambio de nombreEl Leyma roza los 4.000 abonados
instagramlinkedin

El incendio que afecta a las Fragas do Eume obliga a evacuar el monasterio de Caveeiro

El fuego en el concello de A Capela ha calcinado ya una veintena de hectáreas del entorno del Parque Natural

Imagen aérea del incendio.

Imagen aérea del incendio. / Meteo Ferrolterra

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R.S.

Santiago

El incendio forestal declarado en torno a las cinco y media de la mañana de este martes en A Capela, que afecta al Parque Natural de As Fragas do Eume, ha obligado a evacuar a personal y visitantes del entorno del monasterio de Caaveiro, han confirmado a EFE fuentes de la Diputación de A Coruña.

La institución provincial, propietaria del cenobio y de su entorno más inmediato, ha adoptado esta medida, que también afecta a un local hostelero aledaño al complejo, «por precaución», aunque las mismas fuentes han indicado que no hay «fuego ni humo cerca».

Aunque la primera estimación de la Xunta aludió a una superficie de ocho hectáreas, los datos ofrecidos por el Gobierno autonómico poco antes de las doce del mediodía ya elevan a una veintena las hectáreas arrasadas en este espacio protegido.

La Administración gallega ha comunicado que están movilizados, hasta el momento, tanto tres agentes como cuatro brigadas, cuatro camiones motobomba y una pala mecánica para extinguir las llamas.

Noticias relacionadas

En el mismo municipio de A Capela permanece controlado otro incendio, originado en la madrugada del domingo, tras haber quemado unas treinta hectáreas, en las que se desplegó un operativo de dos técnicos, quince agentes, veinticuatro brigadas, veintiséis camiones motobomba, una pala mecánica, tres helicópteros y dos aviones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La número dos de la Fiscalía gallega vuelve a casa tras 28 años: “La Fiscalía es esencial para defender la legalidad”
  2. Detenido el exdirigente del PSOE coruñés Emilio Vázquez Blanco en una trama de contratos públicos en Portugal
  3. Del codo por la ventanilla a la gorra mal puesta: las infracciones más comunes al volante en Galicia cuando sube el termómetro
  4. A Coruña ya compite con el Mediterráneo por los turistas del verano
  5. La imagen más discreta de García Ortiz: emocionado y en segunda fila en la toma de posesión de su esposa
  6. La cantante Rosalía se cuela en el comentario de texto de la PAU en Galicia
  7. Operación verano' en las carreteras gallegas: este es el 'look playero' que te puede costar multas de hasta 200 euros
  8. Galicia entra en la liga cara del alquiler de playa: los precios suben un 60% en cinco años y supera ya a Valencia o Canarias

El incendio que afecta a las Fragas do Eume obliga a evacuar el monasterio de Caveeiro

El incendio que afecta a las Fragas do Eume obliga a evacuar el monasterio de Caveeiro

Declarado un incendio forestal en el parque natural Fragas do Eume

Declarado un incendio forestal en el parque natural Fragas do Eume

San Juan bloquea el tren gallego: sin plazas para viajar hacia A Coruña

San Juan bloquea el tren gallego: sin plazas para viajar hacia A Coruña

Galicia, en la cresta de la ola de calor: hasta 40º en Ourense y más de 30 en las ciudades

Galicia, en la cresta de la ola de calor: hasta 40º en Ourense y más de 30 en las ciudades

Dos terremotos con epicentro en Tordoia sacuden de madrugada la comarca de Ordes y se sienten en A Laracha, Cerceda, Carral y Arteixo

Dos terremotos con epicentro en Tordoia sacuden de madrugada la comarca de Ordes y se sienten en A Laracha, Cerceda, Carral y Arteixo

Treinta concellos concentran un tercio de la superficie de eucaliptos de Galicia

Treinta concellos concentran un tercio de la superficie de eucaliptos de Galicia

¿Hasta cuándo este calor sofocante en Galicia?

¿Hasta cuándo este calor sofocante en Galicia?

El calor roza los 40 grados en Galicia antes de una noche de San Xoán sofocante

El calor roza los 40 grados en Galicia antes de una noche de San Xoán sofocante
Tracking Pixel Contents