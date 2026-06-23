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La provincia de A Coruña se prepara ante el riesgo de incendios: más de cien brigadas se encargarán de la lucha contra el fuego

Seis distritos forestales, Policía Autonómica y fuerzas de seguridad del Estado participan en la coordinación policial contra los incendios

Dos brigadistas trabajando hace dos semanas en las labores de extinción del incendio en Padrón

Dos brigadistas trabajando hace dos semanas en las labores de extinción del incendio en Padrón / Álvaro Ballesteros

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R. S.

Santiago

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, ha presidido este lunes la reunión del comité provincial de coordinación policial contra los incendios forestales para la campaña de alto riesgo, en la que también ha participado la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros. En ella, do Campo señaló que la Administración gallega cuenta este verano en la provincia de A Coruña con 121 brigadas.

Este órgano está integrado por representantes de los cinco distritos forestales, Ferrol, Bergantiños-As Mariñas, Santiago- Meseta Interior, Barbanza, y Fisterra, de la Policía Autonómica y de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales, además de representantes de la Policía Nacional y Guardia Civil y el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde.

En la reunión, se han abordado distintas cuestiones relacionadas con la prevención, la investigación y la extinción de los incendios forestales "con el objetivo de reforzar la coordinación entre administraciones y avanzar en la lucha contra los fuegos en el territorio provincial".

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Además de abordar los medios disponibles, se ha destacado que en total están movilizadas más de 1.300 personas que participan en la defensa contra los incendios, pertenecientes a los distintos dispositivos de Medio Rural, GES, ayuntamientos y parques comarcales.

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