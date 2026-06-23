San Juan bloquea el tren gallego: sin plazas para viajar hacia A Coruña durante 10 horas ni volver antes del mediodía

Galicia una de las grandes noches del año sin que el transporte público vuelva a estar preparado para ello. La celebración de San Juan en cientos de puntos de la comunidad ha dejado bloqueado el tránsito en la línea de Media Distancia más utilizada de toda España. Intentar tomar un tren este 23 de junio en algún trayecto une con A Coruña ciudades como Vigo o Santiago se ha convertido en una tarea casi más difícil que volver a casa sin oler a humo.

Hasta 20 frecuencias entre ambas ciudades han colgado el cartel de lleno (o solamente con plaza para PMR) a lo largo de este martes. Al mediodía, antes de comer y, muy especialmente, en la franja vespertina. Todos los trenes desde las 15.28 horas y las 22.27 permanecen bloqueados y es necesario actualizar para estar atento a alguna de las pocas butacas que se liberan.

Captura de las frecuencias entre Santiago y A Coruña este 23 de junio / Renfe

Ni el «extra» que suponen los AVE y Avlo en este tramo, con capacidad para más de 500 personas, ni los refuerzos en Avant y MD, logran absorber toda la demanda desde el resto de Galicia hacia la gran fiesta en las playas coruñesas.

La situación viene agravada por las obras de reforma en la estación de San Cristóbal que desde principios de mes han implicado cambios horarios y transbordos en numerosos servicios. Los principales damnificados han sido los regionales hacia el Eje Atlántico, ya que al sustituirse por autobuses en el trayecto a Uxes y Santiago han reducido un 40% su capacidad. El panorama podría haber sido incluso peor ya que el Administrador de Infraestructuras (Adif) impondrá restricciones aún más severas desde este viernes 26 de junio, afectando también a los MD.

Un retorno complicado

Tampoco es mucho mejor la situación para regresar una vez se apaguen las cacharelas en Riazor, Orzán y calle San Juan. Los cinco primeros trenes entre A Coruña y Vigo cuelgan el cartel de completo, lo que impide salir de la ciudad herculina antes del mediodía. Hacia Santiago y Ourense será posible un regreso más escalonado gracias a la asimetría entre servicios en el Eje Atlántico. Y es que a pesar de que la relación entre las dos primeras ciudades gallegas ha duplicado sus viajeros en la última década, la programación continúa en los 12 servicios con los que se estrenó en abril de 2015.

Esta primavera Renfe anunció la utilización de los trenes Avril para trayectos internos en Galicia durante las horas de «descanso» que tienen actualmente en las cabeceras de la línea con Madrid. Esta medida ya la disfrutan con éxito en Extremadura, pero por el momento carece de horizonte de implantación. Mientras tanto miles de viajeros, especialmente los más jóvenes, sufrirán una anomalía en el servicio público de la operadora.

La propia festividad de San Juan en Alicante, San Fermín en Pamplona, el Pilar en Zaragoza y otras celebraciones disfrutan de refuerzos y circulaciones extra para dar respuesta a una demanda que se conoce de antemano. Sin embargo, este fenómeno no tiene réplica en nuestra comunidad con fiestas arraigadas y con movimientos muy definidos en origen y destino. Es el caso de San Juan, el Apóstol en Santiago o el Carnaval de Verano de Redondela, fechas en las que el autobús o el coche particular acaban haciéndose con una importante cuota de mercado.