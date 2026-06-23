Sanidade dará más autonomía a Primaria para gestionar presupuestos, equipamiento y controlar agendas

La Consellería de Sanidade modificará el decreto que regula las áreas y los distritos sanitarios para dar más peso a la Atención Primaria en la estructura del Sergas. Tendrá más autonomía para el control de la ejecución presupuestaria, para hacer propuestas de equipamientos y para controlar las agendas de los médicos.

Ésta fue la propuesta que trasladó la consellería este martes a los representantes sindicales. La medida llega tras la crítica situación que atraviesan los centros de salud donde el déficit de médicos sobrecarga las agendas y eleva la espera por una consulta médica. Esto derivó en protestas sindicales y de los colectivos médicos que obligaron a la Xunta a impulsar una reforma de la Atención Primaria, para la cual se crearon varios grupos de trabajo y que se encuentra ya en su recta final.

Por un lado, se limitará el número de pacientes por médico a 30 al día. Además, la Consellería de Sanidade creo ya dentro de su organigrama una Dirección Xeral de Atención Primaria y ahora modificará también la estructura del Sergas para reforzar el papel de este nivel asistencial.

Hasta ahora existía en cada área sanitaria existía una gerencia, de la cual dependía una dirección asistencial que tenía a su cargo la atención hospitalaria y la primaria. Ahora desaparece este departamento y habrá dos directores, uno de Primaria y otro para hospitales, con el mismo nivel jerárquico.

Según la información que se trasladó a los sindicatos, esto en la práctica supone dar más autonomía a Primaria, que tendrá control sobre los presupuestos, el equipamiento y la agenda de los médicos.

Además, habrá otra dirección de Enfermería, otra para recursos humanos y otra para recursos económicos. Y se propone integrar el Centro de Protonterapia de Galicia dentro del área sanitaria de Santiago.