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Santiago acoge un debate sobre la reforma de la financiación autonómica

Corgos dialogará con sus homólogos de Asturias, Extremadura y Valencia

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Redacción

Santiago

Santiago será esta semana el centro del debate sobre el modelo territorial y la financiación autonómica en España, con la celebración martes y miércoles, de las XIV Jornadas de la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España (RIFDE), uno de los principales foros académicos e institucionales especializados en financiación pública y descentralización fiscal que acogerá la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

Bajo el título “Finanzas autonómicas: La reforma de la financiación autonómica”, el encuentro reunirá a destacados economistas, responsables políticos, representantes institucionales y especialistas en financiación pública para analizar el estado actual del sistema de financiación autonómica (SFA) y debatir los posibles escenarios de reforma en un contexto marcado por la posibilidad de abordar cambio de modelo durante 2026.

La apertura institucional contará con la participación de la rectora de la USC, Rosa María Crujeiras Casais; el conselleiro de Facenda de la Xunta , Miguel Corgos; el decano de la Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Xoan Ramón Doldán García, y Santiago Lago,director de IDEAGOV y miembro del comité organizador de RIFDE, que codirigen María Cadaval y Xoaquín Fernández-Leiceaga.

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Uno de los principales focos de atención será la mesa “¿Veremos en 2026 una reforma del sistema de financiación autonómica?” en la que participará el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos junto a sus homólogos de Asturias, Extremadura y Comunitat Valenciana: Guillermo Peláez Álvarez, Elena Manzano Silva y José Antonio Rovira Jover.

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