Dos terremotos con epicentro en Tordoia sacuden de madrugada la comarca de Ordes y se sienten en A Laracha, Cerceda, Carral y Arteixo
Localizados a una profundidad de 3 kilómetros, su intensidad ha llegado a los 3, 3 y de 2, 3 grados en la escala de Richter
David Suárez
Noche 'agitada' en la comarca de Ordes. Dos terremotos con epicentro en Tordoia han sacudido esta madrugada buena parte del ayuntamiento. Unos temblores que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) detectó a las 05:31 y a las 05:50 horas, y cuya intensidad ha llegado a los 3, 3 y de 2, 3 grados en la escala de Richter.
Localizados a una profundidad de 3 kilómetros, la energía del primer movimiento sísmico ha llegado al grado III-IV, un nivel de intensidad máxima con en el que, tal y como explica el IGN en su informe, el terremoto ha podido despertar a algunas personas debido a la vibración en sus camas o por el ruido que han podido hacer las vajillas, cristalerías, ventanas o puertas.
Se han llegado a sentir en A Laracha, Cerceda, Carral o Arteixo
Según las primeras informaciones después de estos temblores, ambos terremotos se han sentido en varias localidades de la zona, como Carballo, Coristanco, A Laracha, Cerceda, Portomouro, Val do Dubra o Carral, e incluso en áreas más alejadas como Arteixo o Santiago.
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