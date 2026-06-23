La Xunta abre el proceso para el mayor relevo en la historia de su plantilla: 2.000 empleados deben ahora elegir destino

La Xunta da comienzo al proceso de relevo que supondrá la mayor movilización de personal de su historia. Más de 3.300 trabajadores cambiarán de puesto a consecuencia de varios procesos de estabilización, promoción interna, funcionarización y concursos de traslados. El primer paso se dio este martes con la publicación en el Diario Oficial de Galicia de la apertura de plazo para que 2.057 empleados públicos de los cuerpos generales elijan destino definitivo, un procedimiento en el que se ofertan un total de 2.345 puestos.

La resolución se publica este martes en el Diario Oficial de Galicia y forma parte de un proceso más amplio de promoción, estabilización y mejora del empleo público autonómico. Según informó la Consellería de Facenda e Administración Pública, la convocatoria afecta a personal que superó distintos procesos selectivos y que, en muchos casos, presta actualmente servicio en adscripción provisional a la espera de obtener su primer destino definitivo.

En concreto, la Xunta convoca a 1.297 personas que superaron procesos de funcionarización, promoción interna convocada en 2020, procesos selectivos de acceso libre de 2019, procesos de promoción específica y procesos de acceso libre convocados en 2022. A ellas se suman otras 760 personas que superaron procesos selectivos de estabilización, tanto por el sistema de concurso como por el de concurso-oposición.

Toma de posesión en septiembre

Tras la publicación de la resolución en el DOG, la Xunta prevé publicar en las próximas semanas la resolución de nombramiento y adjudicación de puestos derivada del acto de elección de destino. La toma de posesión se realizará en septiembre y estará coordinada con la derivada del concurso de traslados.

Facenda justifica este calendario por razones organizativas y con el objetivo de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos. Inmediatamente después del inicio de los plazos de toma de posesión, la Administración autonómica convocará también la elección de destino para las personas que superaron los procesos selectivos de promoción interna convocados en 2023.

La Xunta enmarca esta convocatoria en un procedimiento coordinado que afectará en conjunto a 3.300 empleados públicos. Según el departamento autonómico, se trata de un volumen de movilidad “sin precedentes recientes”, tanto por el número de convocatorias como por su dimensión y alcance.

Noticias relacionadas

El proceso culmina una larga tramitación vinculada a la promoción interna, la estabilización y la cobertura definitiva de puestos en la Administración general gallega, en un contexto en el que la Xunta busca ordenar la situación del personal que permanecía pendiente de destino definitivo.