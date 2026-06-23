La Xunta destina 1,23 millones de euros para contratar 45 científicos en las universidades gallegas
El convenio permitirá incorporar a 30 científicos del programa Ramón y Cajal y a 15 del Juan de la Cierva, sin coste adicional para las universidades
La Xunta dio luz verde este lunes a un convenio de colaboración con las tres universidades gallegas para la contratación de 45 científicos de los programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. Destinará, en total, 1.230.000 euros a esta cuestión, de modo que estos investigadores puedan desarrollar su actividad en Galicia durante los próximos años sin que suponga un coste adicional para las arcas de los organismos universitarios.
Según explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, gracias a este convenio se contratarán 30 científicos beneficiarios del subprograma estatal Ramón y Cajal y otros 15 del programa estatal Juan de la Cierva. El primer programa contará con una aportación autonómica de 1,08 millones. De este modo, por cada contrato, que dura 5 años, se asignará una cuantía de 36.000 euros, a razón de 6.000 euros por año y persona durante los tres primeros años y 9.000 al año durante los dos últimos. 18 científicos irán a la Universidade de Santiago de Compostela (USC), nueve a la de Vigo (UVigo) y tres a la de A Coruña (UDC).
En el caso del programa Juan de la Cierva, la Xunta destinará 150.000 euros: cada contrato dura dos años, y se asignarán 5.000 euros por persona y año. De los 15 beneficiarios, 9 irán a la USC; 4, a la UDC; y 2, a la UVigo.
De este modo, en total, la USC será el destino de 27 investigadores, la UVigo de 11 y la UDC, de 7. Desde la puesta en marcha de esta línea de ayudas, en 2014, se han beneficiado 217 investigadores Ramón y Cajal y 171 Juan de la Cierva, 388 en total.
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