De las actividades extraescolares a la mediación con los centros: la Xunta apoya a 27 ANPA gallegas

Detrás de muchas excursiones, talleres, fiestas escolares, actividades extraescolares o iniciativas para mejorar la convivencia en los centros educativos hay un actor que suele pasar desapercibido: las asociaciones de madres y padres de alumnos (ANPA). Su trabajo, en la mayoría de los casos voluntario, constituye una de las principales redes de apoyo de la comunidad educativa gallega.

Con el objetivo de ayudar a mantener esa actividad, la Xunta ha resuelto la convocatoria de ayudas dirigida a asociaciones, federaciones y confederaciones de familias de alumnos, de la que este curso se beneficiarán 27 entidades repartidas por las cuatro provincias gallegas.

Las subvenciones permitirán financiar desde actividades dirigidas a las familias y al alumnado hasta gastos de gestión, material de uso cotidiano o mantenimiento ordinario de las instalaciones. En la práctica, estos recursos contribuyen a que muchas asociaciones puedan seguir desarrollando proyectos que complementan la actividad de los centros educativos y sirven de enlace entre las familias y la escuela.

Entre las entidades beneficiarias figuran algunas de las principales organizaciones representativas de las familias en Galicia, como las confederaciones y federaciones provinciales de ANPA, junto a asociaciones vinculadas a centros de educación especial de distintos municipios gallegos.

Las cuantías

La provincia de Pontevedra concentra una parte importante de las ayudas, con entidades como la Federación Provincial de ANPAS de Pontevedra (FANPA), la Federación Olívica de ANPAS (FOANPAS), la Federación de ANPAS del Val Miñor o la Federación de ANPAS de O Condado, A Paradanta y A Louriña, además de asociaciones de centros educativos de Vigo, A Guarda, Nigrán, O Porriño, Ponteareas o Vilagarcía de Arousa.

Las cuantías varían en función del tamaño y la actividad de cada entidad. Entre las ayudas más elevadas figura la concedida a la Confederación de ANPAS Galegas, con sede en Santiago, que recibirá cerca de 9.900 euros. También destacan los más de 8.200 euros destinados a CONFAPA, en A Coruña, o los cerca de 4.500 euros que percibirá CONGAPA, en Ourense.

En el área de Vigo, las principales beneficiarias son FOANPAS, la Federación Olívica de ANPAS, que recibirá 2.707 euros, y la Federación Provincial de ANPAS de Pontevedra (FANPA), con 5.255 euros. También obtendrán apoyo la Federación de ANPAS do Val Miñor, con 1.587 euros, y la Federación de ANPAS do Condado, A Paradanta e A Louriña (FANPO), con 1.647 euros. A estas cantidades se suman las ayudas concedidas a asociaciones vinculadas a centros de educación especial, como A Menela, en Vigo, ACEESCA, en O Porriño, o La Ilusión del Val Miñor, en Nigrán, que recibirán 953 euros cada una.

En Santiago, además de la Confederación de ANPAS Galegas, la Federación de Centros Públicos Compostela contará con una ayuda de 3.035 euros. En la provincia de A Coruña también figuran entre las beneficiarias la Federación Provincial de ANPAS de centros públicos, con casi 4.800 euros, mientras que en Ourense la Federación Provincial As Burgas percibirá 3.435 euros.

Otras ayudas

Más allá de esta línea de apoyo, la Consellería de Educación mantiene otra convocatoria específica para las asociaciones que gestionan comedores escolares, un servicio que desempeña un papel fundamental para miles de familias gallegas y que este año cuenta con una dotación reforzada.

Las ANPA se han convertido en los últimos años en uno de los pilares de la participación de las familias en la escuela. Además de organizar actividades complementarias, muchas ejercen labores de representación ante las administraciones, colaboran en programas de conciliación y canalizan buena parte de las demandas de las familias relacionadas con el funcionamiento de los centros.