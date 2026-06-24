El tiempo en A Coruña: miércoles de inestabilidad atmosférica
Todavía permanecerá el aire cálido en superficie, aunque se acercarán las bajas presiones desde el Atlántico
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Este miércoles será una jornada de inestabilidad atmosférica en A Coruña, todavía con aire muy cálido en superficie pero con acercamiento de las bajas presiones desde el Atlántico, que dejará por tanto aire frío en altura, según indica MeteoGalicia.
Con esta situación, la jornada comenzará con intervalos de nubes de tipo medio y alto y, con el avance de la tarde, se irán formando núcleos tormentosos que dejarán chubascos localmente fuertes de cara a últimas horas del día.
Las temperaturas se moverán entre los 19 grados de mínima y los 29 grados de máxima y el viento soplará flojo del oeste-sudoeste, moderado en el litoral al final del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 19°C 29°C
- Lugo 19°C 36°C
- Vigo 18°C 25°C
- Ferrol 20°C 31°C
- Santiago 20°C 29°C
- Pontevedra 19°C 25°C
- Ourense 21°C 38°C
- La número dos de la Fiscalía gallega vuelve a casa tras 28 años: “La Fiscalía es esencial para defender la legalidad”
- Detenido el exdirigente del PSOE coruñés Emilio Vázquez Blanco en una trama de contratos públicos en Portugal
- Del codo por la ventanilla a la gorra mal puesta: las infracciones más comunes al volante en Galicia cuando sube el termómetro
- A Coruña ya compite con el Mediterráneo por los turistas del verano
- La imagen más discreta de García Ortiz: emocionado y en segunda fila en la toma de posesión de su esposa
- La cantante Rosalía se cuela en el comentario de texto de la PAU en Galicia
- Operación verano' en las carreteras gallegas: este es el 'look playero' que te puede costar multas de hasta 200 euros
- Galicia entra en la liga cara del alquiler de playa: los precios suben un 60% en cinco años y supera ya a Valencia o Canarias