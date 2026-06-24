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El tiempo en A Coruña: miércoles de inestabilidad atmosférica

Todavía permanecerá el aire cálido en superficie, aunque se acercarán las bajas presiones desde el Atlántico

Vista de la Torre de Hércules en una jornada de nubes y claros.

Vista de la Torre de Hércules en una jornada de nubes y claros. / Víctor Echave

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RAC

Este miércoles será una jornada de inestabilidad atmosférica en A Coruña, todavía con aire muy cálido en superficie pero con acercamiento de las bajas presiones desde el Atlántico, que dejará por tanto aire frío en altura, según indica MeteoGalicia.

Con esta situación, la jornada comenzará con intervalos de nubes de tipo medio y alto y, con el avance de la tarde, se irán formando núcleos tormentosos que dejarán chubascos localmente fuertes de cara a últimas horas del día.

Las temperaturas se moverán entre los 19 grados de mínima y los 29 grados de máxima y el viento soplará flojo del oeste-sudoeste, moderado en el litoral al final del día.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 19°C 29°C
  • Lugo 19°C 36°C
  • Vigo 18°C 25°C
  • Ferrol 20°C 31°C
  • Santiago 20°C 29°C
  • Pontevedra 19°C 25°C
  • Ourense 21°C 38°C

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