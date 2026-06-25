Más de 1.600 extranjeros vip accedieron a la residencia por la vía rápida en Galicia

La regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno ha puesto en el centro del tablero político el debate migratorio sobre los requisitos que deben cumplir los extranjeros extracomunitarios para residir y trabajar legalmente en España. Para buena parte de ellos, el acceso a una autorización de residencia pasa por acreditar arraigo, vínculos familiares o laborales y cumplir una serie de condiciones previstas en la legislación de extranjería. Sin embargo, desde hace más de una década existe una vía específica para perfiles que la Administración considera de interés económico. Directivos, profesionales altamente cualificados, investigadores, emprendedores, inversores y, más recientemente, teletrabajadores internacionales pueden acceder a autorizaciones de residencia por la vía rápida mediante el régimen especial creado por la Ley 14/2013.

Los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reflejan que 1.613 personas extracomunitarias disponían a cierre de 2025 de una autorización de residencia en vigor al amparo de esta normativa en Galicia. Una cifra que se ha disparado en los años posteriores a la pandemia de la covid. De hecho, al cierre de 2020, la comunidad únicamente contabilizaba 336 permisos de este tipo. Es decir, en tan solo cinco años el número de autorizaciones se ha multiplicado por cinco.

¿Qué es la Ley de Emprendedores?

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó esta ley, conocida popularmente como Ley de Emprendedores, con el objetivo de atraer inversión extranjera y favorecer la internacionalización de la economía española. De cara a la opinión pública, desde el inicio se ligó a las denominadas golden visa, que permitían la obtención de la residencia a cambio de determinadas inversiones, especialmente inmobiliarias.

Sin embargo, la norma nunca se limitó exclusivamente a estos perfiles. Desde su aprobación también contempló autorizaciones específicas para emprendedores, investigadores, trabajadores desplazados dentro de multinacionales y profesionales altamente cualificados contratados por empresas establecidas en España. Todos ellos pasaron a integrarse en un régimen diferenciado del sistema ordinario de extranjería, con procedimientos más ágiles y centralizados a través de la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos.

Personas con el permiso de residencia en vigor en base a la Ley de Emprendedores y figura legal através de la que lograron la autorización. / Simón Espinosa

Los directivos, el principal colectivo

La evolución registrada en Galicia muestra, precisamente, que la imagen asociada a las golden visa no ha tenido nada que ver con la realidad de la comunidad. Los inversores nunca llegaron a convertirse en el principal colectivo beneficiario de la norma y, a día de hoy, cuando la posibilidad de obtener una visa mediante una inversión finalizó el pasado año, apenas 103 personas tienen un permiso de residencia en Galicia por esta figura.

Desde los primeros años de vigencia, el grueso de las autorizaciones correspondió a directivos y profesionales altamente cualificados, una categoría que ha liderado de forma ininterrumpida el crecimiento de este régimen especial. Así, a finales de 2014, cuando Galicia apenas contabilizaba 65 autorizaciones de residencia en vigor al amparo de la Ley de Emprendedores, 27 correspondían a directivos y profesionales altamente cualificados. Es decir, más de cuatro de cada diez beneficiarios del régimen especial pertenecían ya a esta categoría. Once años después, con un total de 1.613 permisos vigentes, el colectivo había crecido hasta las 615 personas y seguía representando cerca del 40 % del total.

La irrupción de los nómadas digitales

La principal novedad llegó en 2022. Ese año, la conocida como Ley de Startups incorporó a los teletrabajadores internacionales a los perfiles que podían acogerse a este régimen especial. La reforma abrió la puerta a que profesionales contratados por empresas extranjeras pudieran establecer su residencia en el país manteniendo su actividad laboral a distancia.

En apenas tres años los nómadas digitales alcanzaron las 378 autorizaciones en vigor en Galicia, convirtiéndose en el segundo colectivo más numeroso dentro de la Ley 14/2013 y situándose únicamente por detrás de los directivos y profesionales altamente cualificados. De hecho, su rápida expansión explica una parte importante del incremento registrado por este régimen especial en los últimos años.

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Junto a ellos destaca también el peso de los investigadores. A cierre de 2025 contabilizaban 321 autorizaciones en vigor, lo que los convierte en el tercer grupo más numeroso dentro de la comunidad. Su presencia evidencia que la norma no solo ha funcionado como una herramienta para atraer inversión o actividad empresarial, sino también para captar talento y facilitar la incorporación de personal investigador procedente de terceros países a universidades, centros tecnológicos y organismos de I+D.