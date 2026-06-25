Alfonso Rueda confirma que, por el momento, no hay víctimas mortales gallegas en Venezuela tras los terremotos
La Xunta estudiará la afectación y las necesidades de la comunidad de Galicia en el país caribeño, que supera los 30.000 residentes, para ofrecer ayuda a raíz de los seísmos
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha trasladado su «preocupación» tras los dos terremotos registrados en Venezuela y ha afirmado que por ahora, «no hay» víctimas mortales gallegas en Venezuela. «Mucha preocupación por los efectos de los terremotos registrados en Venezuela. Seguimos con atención la situación, en contacto permanente con los representantes de los centros gallegos en el país», ha señalado el presidente autonómico en un mensaje a través de su perfil oficial de la red social 'X', a través del cuál envió un abrazo a los 30.329 gallegos que, según datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), residen en el país caribeño.
«Lo que sabemos hasta ahora es que no hay víctimas mortales gallegas, lo que no quiere decir que pueda haberlas a medida que avanzan los trabajos de rescate», ha indicado el presidente en declaraciones a los medios tras acudir a la toma de posesión de la nueva rectora de la Universidad de Vigo.
Rueda ha indicado que lo fundamental ahora, en colaboración con el Gobierno central y manteniendo el contacto con el asociacionismo gallego en Venezuela, es «saber la afectación y qué necesitan». «En las posibilidades de la Xunta ofreceremos toda ayuda que sea posible, que esté en nuestras manos. Una ayuda canalizada y que tiene que ser fijada en el primer momento», ha puntualizado.
Así, a parte de los «canales directos» por la «relación muy estrecha y frecuente» que la Xunta mantiene con las asociaciones gallegas, también se coordinará a través del Gobierno central y la cooperación internacional. «Por lo tanto, primero vamos conocer los daños y después ver cómo podemos ayudar, pero desde luego que ayudaremos», ha subrayado Rueda.
Fallece en el terremoto Alzane Solabarrieta, nieta de un exalcalde de Ondarroa exiliado
Una mujer vasca ha perdido la vida en el doble terremoto, de magnitud 7,2 y 7,5 respectivamente, que ha sacudido esta madrugada Venezuela, según han confirmado la propia familia de la mujer y, en un primer momento también el Gobierno Vasco. La fallecida se trata de Alazne Solabarrieta Lecea, de 65 años, nacida en Caracas pero de ascencencia vasca. Su marido, Koldo Olalde, que se encontraba con ella, ha sobrevivido y ha sido rescatado en camilla, según fuentes familiares.
Solabarrieta, era nieta de José María Solabarrieta, que fue alcalde de Ondarroa la Segunda República y tuvo que exiliarse a Venezuela. Allí nació Alazne, prima de María Esther Solabarrieta, exdirectora de Augas del Gobierno Vasco, exdiputada foral de Acción Territorial y Medio Ambiente de Bizkaia, y esposa del que fuera diputado y senador del PNV Iñaki Anasagasti. El Gobierno Vasco ha lamentado el fallecimiento Solabarrieta a consecuencia del terremoto en Venezuela.
Fuente: El Correo Gallego
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