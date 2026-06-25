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A la búsqueda de la rula: Galicia actualiza el mapa de sus aves más vigiladas

La Xunta inicia un estudio de dos años para actualizar la distribución y el número de ejemplares de estas aves reproductoras en la comunidad

Un ejemplar de rula común

Un ejemplar de rula común / LCO

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R.V.

La rula común, el paspallás y distintas especies de pombo volverán a estar bajo la lupa de los técnicos de campo en Galicia durante los próximos dos años. La Xunta ha puesto en marcha un programa de seguimiento que recorrerá distintas zonas de la comunidad para actualizar el mapa de distribución y conocer cuántos ejemplares de estas aves reproductoras siguen presentes en el territorio gallego.

El trabajo se centrará especialmente en una de las comarcas con mayor valor ambiental de Galicia, A Limia, donde se estudiarán las poblaciones de las tres especies. Los censos se realizarán en municipios como Xinzo de Limia, Rairiz de Veiga, Sandiás, Sarreaus, Vilar de Santos o Trasmiras, entre otros.

Además, el seguimiento se extenderá al conjunto de Galicia para analizar la situación de la rula común, una especie cuya evolución preocupa desde hace años tanto a científicos como a administraciones por el descenso registrado en buena parte de Europa.

Las tareas

Los trabajos consistirán en localizar ejemplares, identificar zonas de reproducción y estimar el tamaño de las poblaciones mediante observaciones directas y métodos de seguimiento sobre el terreno. El objetivo es obtener una fotografía actualizada que permita conocer si estas aves mantienen poblaciones estables o si continúan las tendencias de retroceso detectadas en algunos casos.

La información recopilada servirá para mejorar las estrategias de conservación de la fauna silvestre gallega y para cumplir con los compromisos europeos de protección de las aves. Los datos obtenidos también serán una herramienta clave para diseñar futuras medidas de gestión y conservación de la biodiversidad.

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Con una vigencia que se prolongará hasta octubre de 2027, la iniciativa busca responder a una pregunta básica para cualquier política ambiental: dónde están y cuántas quedan. Una tarea aparentemente sencilla, pero fundamental para conocer el estado real de algunas de las aves más características de los campos gallegos.

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