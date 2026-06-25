CSIF advierte de que quedarán plazas vacantes en la Xunta tras el relevo masivo de empleados públicos

El complejo «baile de sillas» que se está registrando en la Xunta sigue generando polémica. Los 2.000 empleados públicos a los que toca ahora elegir destino se han encontrado con que no se ofertan las plazas de las categorías C2 y Agrupación Profesional que estaban siendo ocupadas hasta ahora por indefinidos no fijos que, tras haber superado los procesos de estabilización, deben moverse ahora a ocupar otros puestos. CSIF denuncia que esto supondrá que en algunos departamentos de la Administración gallega quedará un porcentaje importante de plazas vacantes tras todos estos movimientos.

«Es bastante disparatado», asegura el responsable de CSIF, Juan Carlos Rivas. En un principio, el problema surgió porque no existían plazas suficientes de las categorías superiores (la A1 y la A2) para la elección de destino, pese a que en conjunto el número de puestos ofertados es de 2.345 y están convocados a la elección 2.057 empleados. La solución de la Xunta fue modificar la Relación de Puestos de Trabajo para crear más plazas para estos grupos deficitarios.

Sin embargo, para las clases C2 (auxiliares administrativos) y de Agrupaciones Profesionales (puestos que no requieren titulación académica) no existía déficit y la Xunta decidió no incluir en su oferta para la elección de destinos aquellas plazas que dejaran vacantes los indefinidos no fijos que se movieran a otros puestos durante este «baile de sillas». «Hay una diferencia de trato inasumible», se queja Rivas.

Según denuncia CSIF, esto puede provocar que en algunas unidades queden sin cubrir un número importante de plazas, con las consecuencias que eso puede acarrear para el funcionamiento de la administración.

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Además, desde este sindicato, advierten que hubo empleados públicos indefinidos no fijos que no superaron los procesos de estabilización, de manera que se quedarán sin trabajo si su plaza es ocupada de forma definitiva por otro de los trabajadores que sí consiguió un puesto a través de alguno de los procesos selectivos cuyas tomas de posesión coinciden ahora en el tiempo. «Esto va a provocar miles de demandas, porque además tras la sentencia del Supremo tendrán derecho a una indemnización por el abuso de temporalidad en el que ha incurrido la Xunta», explica Juan Carlos Rivas.