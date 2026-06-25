«La IA no sustituye a personas, ayuda a resolver la falta de mano de obra y de perfiles especializados»

Javier Doval Núñez es el coordinador de área del Hub de Innovación Digital Europeo DATAlife. Uno de sus objetivos es impulsar la transferencia digital y acercar la innovación a todas las empresas, independientemente de su tamaño, para ganar competitividad. Entre sus tareas: hacer que las compañías aprovechen las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías. En un escenario tan exigente, las pequeñas y medianas empresas (pymes) gallegas recurren a este tipo de servicios para no quedarse atrás.

—¿Cuáles son las herramientas de IA más útiles para las pymes gallegas?

—Las que ayudan a producir mejor y de forma más sostenible y a tomar decisiones de forma reglada y predecir problemas. Cada vez más empresas incorporan herramientas que automatizan documentación, generan informes o apoyan la toma de decisiones a partir de datos. La IA ya no es una tecnología experimental, sino una herramienta práctica, de muy amplio espectro, que ayuda a las pymes a ahorrar tiempo, reducir costes y ser más competitivas.

—¿A qué problemas se enfrentan las pymes gallegas que usan IA?

—El primero es el aprovechamiento de los datos. Muchas empresas llevan años generando información valiosa, pero suele estar dispersa en hojas de cálculo, documentos en papel o sistemas que no están conectados entre sí. Sin datos organizados y de calidad, resulta muy difícil aprovechar todo el potencial de la IA. Otro reto importante es la falta de talento digital especializado. La mayoría de las pymes no cuentan con perfiles capaces de identificar qué procesos podrían beneficiarse de estas tecnologías o cómo implantarlas de forma eficiente.

«La IA permite a las pymes ahorrar tiempo, reducir costes y ser más competitivas»

—Necesitan un acompañamiento.

—Sí, el acompañamiento externo y el acceso a asesoramiento especializado son factores clave para que la transformación digital tenga éxito. También persiste cierta cautela ante la inversión. Muchas empresas se preguntan qué retorno real pueden obtener o si estas soluciones están realmente adaptadas a su tamaño. Hoy en día, el acceso a la IA no requiere de una inversión significativa. A ello se suma un desafío adicional: la gran brecha que existe entre las grandes empresas y las pequeñas a nivel de implantación de tecnologías avanzadas.

Javier Doval Núñez, en el paseo de As Avenidas de Vigo. / Alba Villar

—¿Se precisa una inversión elevada para acceder correctamente a la IA?

—Hay cierta cautela ante la inversión. Muchas empresas se preguntan qué retorno real pueden obtener o si estas soluciones están realmente adaptadas a su tamaño. Durante años, la inteligencia artificial se ha asociado a grandes corporaciones con importantes recursos tecnológicos, lo que ha contribuido a la percepción de que se trata de una tecnología lejana para una pyme. Sin embargo, hoy en día, el acceso a la IA no requiere de una inversión significativa, pudiéndose hacer de forma gradual y, por tanto, minimizando el riesgo. A ello se suma un desafío adicional: la gran brecha que existe entre las grandes empresas y las pequeñas a nivel de implantación de tecnologías avanzadas.

—¿Para qué se usa la IA en mayor medida en las pymes gallegas?

—Los usos más extendidos se concentran en tres ámbitos: la automatización de procesos, el análisis avanzado de datos y la visión artificial. También está creciendo el uso de modelos predictivos capaces de anticipar rendimientos, detectar incidencias, prevenir patologías o mejorar la planificación de recursos.

«El verdadero riesgo no está en la tecnología, sino en quedarse atrás»

—¿La IA reducirá plantillas o sucederá lo contrario?

—Es una de las preguntas más difíciles de responder porque el impacto de la inteligencia artificial depende del sector, del tipo de empresa y de cómo se implante. Sin embargo, nuestra experiencia apunta a que la IA no está sustituyendo a personas, sino ayudando a resolver uno de los principales retos actuales: la falta de mano de obra y de perfiles especializados. La inteligencia artificial permite automatizar tareas repetitivas y procesos de bajo valor añadido para que los profesionales puedan centrarse en actividades que requieren experiencia, criterio y capacidad de decisión. Más que a reducir empleo, la IA está contribuyendo a mejorar la productividad y la calidad del trabajo. Al liberar tiempo y recursos, las empresas pueden ofrecer productos y servicios de mayor valor, al tiempo que hacen un uso más eficiente de sus equipos. El verdadero riesgo no está en la tecnología, sino en quedarse atrás.

—¿Puede sobrevivir una pyme alejada de la IA?

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—Depende del horizonte temporal. A corto plazo, sí. Hay sectores donde la adopción tecnológica avanza más lento y donde los márgenes todavía permiten operar sin IA. Pero, a medio plazo, mantenerse al margen es una desventaja competitiva creciente. Lo que hemos aprendido desde DATAlife es que la pregunta no debería ser «¿necesito IA?», sino «¿cuál es el problema concreto de mi negocio que los datos o la IA pueden ayudarme a resolver?». Partir del problema, no de la tecnología. Muchas pymes gallegas ya están dando ese paso: desde granjas que monitorizan sus cultivos con sensores hasta conserveras que optimizan sus líneas de producción con análisis de datos en tiempo real. El tamaño no es una barrera, sí lo es la falta de acompañamiento. Y para eso estamos.