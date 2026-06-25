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Medio Rural pide "prudencia y colaboración" para evitar incendios tras una ola de calor que incrementó "el combustible" en los montes por la sequía

Dos equipos de extinción búlgaros colaborarán y recogerán información sobre los fuegos en Galicia, que ya sufre los primeros incendios de la temporada estival

Varios brigadistas en el incendio, esta semana, en Boborás, Ourense

Varios brigadistas en el incendio, esta semana, en Boborás, Ourense / Rosa Veiga/ E. P.

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Belén Teiga

Agencias

Santiago

Con la llegada del periodo estival, Galicia sufre los primeros incendios forestales de una temporada que espera que no sea tan catastrófica como la del pasado año, con los peores fuegos de la historia de la comunidad. Para tratar de prevenir las llamas y estar preparados para colaborar cuando esto no sea posible, la Xunta, la Delegación del Gobierno en Galicia, mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad y otras autoridades se dieron cita este jueves en un Comité Integrado de Prevención de Incendios de Galicia (Cipig), donde anunciaron, entre otras cuestiones, que dos equipos de extinción de Bulgaria se desplazarán al territorio gallego para “colaborar y recoger información” sobre los fuegos.

Tras una ola de calor “muy potente” que ha hecho que la vegetación esté más seca de lo habitual en esta época del año, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, llamó a la prudencia ante el incremento del “combustible” en los montes, lo que implica mayor “potencialidad” para que se produzcan incendios forestales. Con todo, descartó medidas adicionales ante las altas temperaturas o ante las fuertes precipitaciones derivadas de las tormentas, ya que el dispositivo está “preparado todo el año”.

Cuestionada, asimismo, sobre la posibilidad de que cada vez los incendios sean más agresivos, alegó que “hacer predicciones” no es “su labor”, y sacó pecho por el refuerzo de efectivos y medios para hacer frente a los fuegos. Así las cosas, indicó que la noche de este miércoles fue “intensa” para el servicio de extinción de incendios, dada la cantidad de rayos “que causan incendios”, pero, según puntualizó, ninguno alcanzó una magnitud relevante, puesto que todos “se apagan” antes.

La reunión este jueves del Comité Integrado de Prevención de Incendios de Galicia

La reunión este jueves del Comité Integrado de Prevención de Incendios de Galicia / Xoán Rey

La titular de Medio Rural hizo hincapié en los 3.300 medios dispuestos por su departamento y erigió al servicio de extinción de la comunidad como “referente”, al tiempo que dio a conocer que “en los próximos días” una delegación andaluza acudirá a la comunidad para conocer cómo funciona. También animó a colaborar a la hora de identificar a “incendiarios”, ya que siete de cada diez fuegos son provocados por humanos, según el Ejecutivo autonómico.

Más vehículos de intervención por aire y tierra

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, anunció el estreno este verano de nuevos vehículos de intervención aérea y terrestre de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Además, apuntó, “se ultiman” los detalles de la Operación Centinela Gallego y se presentarán actualizaciones a nivel normativo con la nueva directriz básica de incendios forestales de Protección Civil.

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Blanco cifró en casi 4.000 efectivos los que pone a disposición el Estado para la campaña de alto riesgo. Y partiendo de que el “enemigo” es el fuego, comprometió “todos los medios” y estar “al lado siempre” de la comunidad para la prevención, el control y la extinción de los incendios.

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