El Parlamento solicitará a la Xunta un simulador de entrevistas de trabajo con avatares de IA
La Cámara también aprueba solicitarle que reforme el centro de salud de Cangas "en tanto no se construya el centro integral de salud" de O Morrazo
Agencias
El Parlamento de Galicia ha aprobado una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular para instar a la Xunta a implementar un servicio de simulación de entrevistas de trabajo basado en avatares de inteligencia artificial (IA).
El asunto se ha votado en la Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego y ha salido adelante únicamente con los votos a favor del PPdeG. En este sentido, ha obtenido el ‘no’ del BNG, mientras que el PSdeG y Democracia Ourensana se han abstenido.
El texto aprobado recoge que el simulador esté integrado en el circuito de orientación y complementado con la tutorización posterior por personal especializado. La iniciativa tiene como objetivo “fortalecer las habilidades de presentación, comunicación y argumentación de las personas candidatas y mejorar su empleabilidad efectiva”.
Centro de salud de Cangas
Por otra parte, el Parlamento ha acordado aprobar otra proposición para solicitar a la Xunta que impulse las actuaciones necesarias para acometer la reforma del centro de salud de Cangas y, al mismo tiempo, que se dirija al Ayuntamiento para reiterar que ponga a disposición los terrenos necesarios para la construcción del nuevo centro integral de O Morrazo.
El texto ha sido aprobado también en la Comisión 5ª con los nueve votos a favor del PPdeG y la abstención del resto de grupos políticos representados. Principalmente, la iniciativa busca que el Gobierno gallego reforme el ambulatorio de Cangas para “adaptar sus espacios a las nuevas necesidades de la atención primaria en tanto no se construya el centro integral de salud”.
Fuente: El Correo Gallego
- La número dos de la Fiscalía gallega vuelve a casa tras 28 años: “La Fiscalía es esencial para defender la legalidad”
- Detenido el exdirigente del PSOE coruñés Emilio Vázquez Blanco en una trama de contratos públicos en Portugal
- Del codo por la ventanilla a la gorra mal puesta: las infracciones más comunes al volante en Galicia cuando sube el termómetro
- A Coruña ya compite con el Mediterráneo por los turistas del verano
- La imagen más discreta de García Ortiz: emocionado y en segunda fila en la toma de posesión de su esposa
- La cantante Rosalía se cuela en el comentario de texto de la PAU en Galicia
- Operación verano' en las carreteras gallegas: este es el 'look playero' que te puede costar multas de hasta 200 euros
- Galicia entra en la liga cara del alquiler de playa: los precios suben un 60% en cinco años y supera ya a Valencia o Canarias