El PP da luz verde a una iniciativa sobre la AP-9 en el Parlamento gallego en oposición al acuerdo de Madrid

Con el debate sobre la AP-9 una vez más en el foco, el PPdeG aprobó este miércoles, sin apoyo del resto de grupos parlamentarios, una iniciativa en el Parlamento autonómico con la pretensión de contrarrestar el informe de la ponencia de la ley para transferir la gestión y la titularidad de la Autopista del Atlántico a la Xunta, aprobado este martes en la Comisión de Transportes del Congreso y respaldado por PSOE, Sumar y BNG. Lo que los populares buscan, tal como ya manifestaron el multitud de ocasiones, es que se "respete" la literalidad del texto consensuado en la Cámara autonómica.

En una acalorado pleno, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, pidió la palabra para mostrar un contudente rechazo de la Xunta al acuerdo alcanzado en Madrid, por los "costes económicos" que puede suponer para las arcas públicas de la comunidad. Allegue determinó, asimismo, que el nuevo texto elimina la obligación del Estado de asumir las obligaciones económicas derivadas de la concesión y que, por tanto, sería el Gobierno gallego quien asumiría todas las obligaciones con Audasa, la empresa concesionaria.

Dentro de estas obligaciones se encontrarían también las bonificaciones para los usuarios de la autopista vertebradora de la comunidad y los posibles rescates. "No podemos menguar la soberanía parlamentaria de esta Cámara por las decisiones que se tomen en Madrid", declaró la titular de Infraestruturas, quien apuntó que el informe aprobado en estre martes es "un dardo envenenado" para Galicia.

Entre otros puntos, la iniciativa de los populares demanda recursos para que la Xunta pueda extender las bonificaciones de la AP-9 y asumir el incremento acumulativo del 1 % en los peajes. Además, insta a que el Estado asuma, a través de los Presupuestos Generales, las actuaciones e infraestructuras pendientes o necesarias, y entregue a Galicia toda la documentación económica, jurídica y concesional relativa a la Autopista del Atlántico.

La propuesta del BNG

La del PP no fue la única iniciativa sobre la AP-9 debatida en la Cámara autonómica y es que el BNG llevó la suya propia, respaldada por el PSdeG. El diputado nacionalista Luis Bará, encargado de defenderla, emplazó a los populares a desbloquear la tramitación de la proposición de ley. "Pedimos que, aunque solo sea por una vez, rectifiquen y dejen de obedecer a lo que les mandan desde Madrid y sirvan al interés general de Galicia", declaró.

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Bará aseguró que esta semana "se dio un paso importante" en la Comisión de Transportes para la transferencia "respetando lo fundamental" del texto aprobado por el Parlamento gallego. Por su parte, el parlamentario socialista Carlos López Font señaló que en la votación del Congreso se evidenció como el PP "sigue utilizando y utiliza la transferencia como un elemento más de confrontación contra el Estado, siguiendo la estrategia de Feijóo, al que poco le importan los intereses de Galicia".