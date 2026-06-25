El tiempo en A Coruña: descenso de temperaturas y avisos por lluvias y tormentas

A Coruña registrará este jueves una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, con la presencia de aire frío en las capas altas de la atmósfera que favorecerá la aparición de chubascos tormentosos. La Agencia Estatal de Meteorología da por finalizada esta primera ola de calor del verano y ha activado avisos amarillos por precipitaciones, que acumularán en una hora los 15 mm, y tormentas que podrían llegar acompañadas de granizo.

Ya para cerrar la jornada festiva de San Juan, una intensa granizada sorprendió con aguacero de lluvia y tormenta.La previsión meteorológica indica que durante las próximas horas se mantendrán los cielos nubosos y los chubascos tormentosos.

Una masa de aire atlántica fría entrará por el oeste, por lo que la Comunidad abandonará las noches tropicales para dejar un alivio térmico respecto a jornadas anteriores, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y los 26 grados en A Coruña.

El viento soplará de componente sur con carácter moderado a lo largo del día.

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