La Xunta advierte de que la propuesta de ratios del Gobierno para Infantil pone en riesgo el modelo de gratuidad en Galicia

Si el Gobierno gallego ya tenía un frente abierto con su homólogo central en el ámbito del primer ciclo de Infantil por «dejar a Galicia sin los fondos comprometidos para financiar la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años», ahora se suma una nueva discrepancia, esta vez relacionada con las ratios.

Ante el anuncio realizado por el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, trasladando a los sindicatos la intención del Ejecutivo central de reducir las ratios en las aulas de las escuelas infantiles a una relación alumno-profesor de 4 niños entre 0 y 1 años, de 6 entre 1 y 2 años y de 8 entre 2 y 3 años, menos de la mitad de lo que en la actualidad está vigente en comunidades como Galicia, donde la escala va de 8 a 20 niños por adulto hoy en día, la titular de la Consellería de Política Social, de la que dependen estas instalaciones en esas edades, advirtió este jueves de que el nuevo decreto que quiere aprobar La Moncloa «pone en riesgo por primera vez la gratuidad de todas las escuelas infantiles de Galicia».

Una etapa fundamental

Así lo señaló tras defender que la escolarización entre los 0 y los 3 años constituye una «etapa educativa fundamental para el desarrollo de los más pequeños». De hecho,, destacó, se trata de una etapa en la que Galicia es «en estos momentos» una «referencia mundial en la ratio de escolarización», con 15 puntos más que la media estatal.

En ese contexto de liderazgo, la conselleira lamentó que el Gobierno de España quiera ahora «poner en marcha un nuevo decreto» que, a su juicio, pone en riesgo por primera vez la gratuidad de todas las escuelas infantiles de Galicia». «Quiere aprobar un nuevo decreto sin hablar ni con las comunidades ni con todo el sector de las escuelas infantiles a nivel nacional, un sector que ya se ha manifestado para decir que están en peligro en este momento más de 20.000 plazas en Galicia», reprochó.

Por todo ello, García ha urgido al Ejecutivo central a «reflexionar» y a «recapacitar», a «hablar» con las comunidades y «con todo el sector de las escuelas infantiles de nuestra comunidad» antes de tomar decisiones. En todo caso, para la conselleira, la «forma de proceder» manifestada por el Gobierno central es «bien» conocida en Galicia: «Estamos acostumbrados al 'yo invito y tú pagas'».