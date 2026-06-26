Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Puertos flexibiliza la deudaAsí se creó el escudoGranizo revienta cochesAcuerdo por la AP-9Comienzan las rebajasRecuperar la bandera
instagramlinkedin

Oposiciones

Más de 1.600 aspirantes optan este sábado a 357 plazas de empleo público de la Xunta

Las pruebas se celebrarán en Silleda, con exámenes por la mañana para administrativos y por la tarde para auxiliares de clínica

Oposciones en Silleda.

Oposciones en Silleda. / Xoán Álvarez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R.S.

Santiago

Un total de 1.623 aspirantes están llamados a participar este sábado en las oposiciones convocadas por la Xunta para cubrir 357 plazas de empleo público. Las pruebas se celebrarán en el recinto de la Feira Internacional de Galicia, en Silleda, que volverá a convertirse en uno de los grandes puntos de referencia de los procesos selectivos de la Administración autonómica.

La jornada arrancará a las 9.00 horas con los exámenes correspondientes al cuerpo administrativo C1, por el turno de promoción interna. En este proceso están convocadas 801 personas para cubrir un total de 282 plazas.

Por la tarde, a partir de las 15.30 horas, será el turno de los aspirantes a la escala de auxiliares de clínica. En este caso, están llamadas a examinarse 822 personas para optar a 75 plazas.

Seguridad

La Consellería de Facenda e Administración Pública desplegará un operativo formado por unas 50 personas para garantizar el correcto desarrollo de los procesos selectivos y velar por que las pruebas se celebren con seguridad. El recinto ferial contará además con una ambulancia habilitada por la Administración gallega para atender cualquier incidencia que pueda producirse durante la celebración de los exámenes.

Los aspirantes pueden consultar la información relativa a las pruebas y a las medidas de seguridad en el portal corporativo de la Xunta, en el apartado de Función Pública.

Noticias relacionadas

La convocatoria se enmarca en los procesos de acceso al empleo público de la Administración gallega y reunirá durante toda la jornada en Silleda a opositores procedentes de distintos puntos de la comunidad.

Fuente: Faro de Vigo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La número dos de la Fiscalía gallega vuelve a casa tras 28 años: “La Fiscalía es esencial para defender la legalidad”
  2. Detenido el exdirigente del PSOE coruñés Emilio Vázquez Blanco en una trama de contratos públicos en Portugal
  3. Del codo por la ventanilla a la gorra mal puesta: las infracciones más comunes al volante en Galicia cuando sube el termómetro
  4. A Coruña ya compite con el Mediterráneo por los turistas del verano
  5. La imagen más discreta de García Ortiz: emocionado y en segunda fila en la toma de posesión de su esposa
  6. La cantante Rosalía se cuela en el comentario de texto de la PAU en Galicia
  7. Operación verano' en las carreteras gallegas: este es el 'look playero' que te puede costar multas de hasta 200 euros
  8. El tiempo en A Coruña: miércoles de inestabilidad atmosférica

Más de 1.600 aspirantes optan este sábado a 357 plazas de empleo público de la Xunta

Más de 1.600 aspirantes optan este sábado a 357 plazas de empleo público de la Xunta

Rueda llama a "presumir" de una biotecnología gallega "puntera": "Estamos preparados para competir entre y con los mejores"

Rueda llama a "presumir" de una biotecnología gallega "puntera": "Estamos preparados para competir entre y con los mejores"

La Xunta somete a información pública el proyecto de la planta de vehículos eléctricos de SAIC en Ferrol

La Xunta somete a información pública el proyecto de la planta de vehículos eléctricos de SAIC en Ferrol

Desaparecida una familia de Marín que estaba de viaje en Venezuela cuando sucedieron los terremotos

El Gobierno reivindica en Galicia los avances en derechos LGTBIQ+ durante el Orgullo

El Gobierno reivindica en Galicia los avances en derechos LGTBIQ+ durante el Orgullo

Desarticulada una organización criminal, con sede en A Coruña, Lituania y Rumanía, que cometía robos en comercios de aeropuertos

Desarticulada una organización criminal, con sede en A Coruña, Lituania y Rumanía, que cometía robos en comercios de aeropuertos

El precio medio de los coches nuevos crece el triple que la inflación y escala en Galicia hasta los 24.500 euros

El precio medio de los coches nuevos crece el triple que la inflación y escala en Galicia hasta los 24.500 euros
Tracking Pixel Contents