Sucesos
Las alcaldesas de Salvaterra y O Rosal y el regidor de Tui sufren un accidente en la AP-9 en Santiago
La furgoneta en la que viajaban los representantes municipales del Baixo Miño y del norte de Portugal sufrió una colisión contra un camión
Gabino Porto
Representantes municipales del sur de la provincia de Pontevedra y del norte de Portugal, así como técnicos de la AECT (Agrupación Europea de Cooperación Territorial) Río Miño, tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios del 061 en Santiago de Compostela tras sufrir un accidente en la furgoneta en la que viajaban, aunque, en principio, su estado de salud sería bueno.
Los hechos ocurrieron a las 14.30 horas en la AP-9, a la altura de Angrois, cerca de la vía de ferrocarril donde tuvo lugar el accidente ferroviario de 2013.
Por causas que todavía se desconocen, la furgoneta, con matrícula portuguesa, impactó contra un camión en un siniestro en el que también se vio implicado otro vehículo.
Como consecuencia del impacto, los ocupantes de la furgoneta —la alcaldesa de Salvaterra de Miño, Marta Valcárcel; la alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández Callís; el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro; el presidente de la Câmara de Valença y también presidente de la AECT, José Manuel Vaz Carpinteira; la secretaria técnica portuguesa de la AECT, Sonia Antúnez; y el secretario técnico por la provincia de Pontevedra, José Manuel Sineiro— tuvieron que ser rescatados por los bomberos, que retiraron una de las puertas del vehículo para facilitar su evacuación.
Según fuentes del operativo, las personas atendidas —también el conductor de la furgoneta de nacionalidad portuguesa— presentaban un buen estado general, aunque sufrían dolores cervicales a causa del golpe, por lo que en algunos casos fue necesario inmovilizarlos y colocarles collarines.
La persona más afectada sería la alcaldesa de Salvaterra de Miño, que habría sufrido un fuerte golpe en la cadera. En cualquier caso, y a falta de una valoración médica completa, permanecía consciente y su situación no revestiría gravedad.
El grupo regresaba de A Coruña, donde había mantenido una reunión con el delegado del Gobierno, y se dirigía a Valença do Minho, sede de la AECT Río Miño.
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Fuente: Faro de Vigo
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