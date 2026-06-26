Desarticulada una organización criminal, con sede en A Coruña, Lituania y Rumanía, que cometía robos en comercios de aeropuertos

La Guardia Civil ha dado por desarticulada este viernes la organización criminal conocida como ‘Clan Preda’ que operaba entre A Coruña, Reino Unido y Rumanía y se dedicaba a cometer hurtos en aeropuertos de Amberes (Bélgica), Lisboa, Oporto, Tenerife Sur, Palma de Mallorca, Alicante, Barcelona, Valencia y Santiago de Compostela para trasladar la mercancía de contrabando a almacenes ubicados en el Reino Unido. Once personas han sido detenidas acusadas de 24 delitos, entre los que se encuentran pertenencia a grupo criminal, hurtos continuados, contrabando de productos estancados, falsedad documental y blanqueo de capitales. Según la investigación, estas actividades ilícitas podrían haberse cometido desde 2019 con abundantes beneficios.

La Europol, Policía Judicial de Portugal, Policía de Rumanía y las Autoridades Aduaneras de Reino Unido determinaron que los asentamientos de la organización se ubicaban en A Coruña, Canarias, Manchester y Luton. Desde allí, los miembros de la organización llevaban a cabo funciones de vigilancia, distracción del personal, hurtos de perfumes y tabaco, además de la extracción de la mercancía para la que empleaban técnicas de ocultación con el objetivo de dificultar su detección.

Registros para desarticular al conocido como 'Clan Preda'. / LOC

El tabaco sustraído era trasladado por vía aérea a Reino Unido, donde el valor de estos productos se multiplicaba exponencialmente, para ser introducido en canales de distribución ilícita para su reventa en Inglaterra a través de bazares regentados por personas de nacionalidad kurda y pakistaní.

Durante la operación, se localizaron almacenes clandestinos en Reino Unido, donde se almacenaban perfumes y tabaco de contrabando que procedían de robos y hurtos llevados a cabo en aeropuertos de Amberes (Bélgica), Lisboa, Oporto, Tenerife, Palma de Mallorca, Alicante, Barcelona, Valencia y Santiago de Compostela.

Los agentes encargados de la investigación indican además que la organización llevaba a cabo una trama de blanqueo de capitales con una serie de sociedades que se dedicaban a la compraventa de coches usados con el objetivo de obtener beneficios económicos que se materializaban a través de dinero en efectivo y que, posteriormente, se introducían en el circuito legal mediante el denominado “pitufeo” y “smufing”.

Durante el registro realizado con autorización judicial en una vivienda de Teo y otras dos naves de Padrón, los agentes detuvieron a varios componentes de la organización y se intervinieron numerosos teléfonos móviles, dinero fraccionado en diferentes divisas, piezas de oro, gran cantidad de tabaco y abundante documentación de interés para la investigación.

También por orden europea y a raíz de movimientos bancarios detectados, se procedió al bloqueo de 13 cuentas bancarias en España, 12 en Lituania y 24 en Rumanía tras la localización de ocho sociedades instrumentales dedicadas a la compra venta de vehículos de segunda mano con la finalidad de dificultar la trazabilidad del dinero y eludir los controles de la Agencia Tributaria. Se les acusa de un delito de blanqueo de capitales que asciende a más de 4,8 millones de euros.

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Durante los registros, se han aprehendido 2.221 cartones de tabaco, más de 109 kilogramos de picadura de tabaco, 2.735 euros, 985 libras esterlinas, un lingote de oro, 42 vehículos incautados y 51 vehículos con anotación de embargo preventivo en el registro de bienes.