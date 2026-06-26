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El Gobierno central asegura que Galicia recibirá 270 millones más para financiar la dependencia entre 2026 y 2027

Incrementará las aportaciones estatales al sistema de dependencia, especialmente en los grados de gran dependencia

La Xunta reclama al Ejecutivo central el cumplimiento de la Ley de Dependencia y el abono «de más de 3.000 millones de euros adeudados»

Una mujer mayor en la cocina de su casa, en una imagen de archivo.

Una mujer mayor en la cocina de su casa, en una imagen de archivo. / Europa Press

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Elena Ocampo

Galicia recibirá 270,5 millones de euros adicionales del Gobierno de España entre 2026 y 2027 para financiar el sistema de atención a la dependencia, según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales a partir de los últimos datos publicados por el Imserso. A 31 de mayo de 2026, la comunidad cuenta con 96.528 personas con prestaciones reconocidas, una cifra sobre la que se calcula el aumento de las transferencias estatales.

El incremento deriva de la ampliación de las cuantías que el Estado aporta al SAAD por cada persona con grado reconocido de dependencia. Esta mejora entra en vigor el 1 de julio y afectará especialmente a los grados II y III, dependencia severa y gran dependencia, donde las aportaciones crecerán un 100% y un 128%, respectivamente.

En el caso gallego, la Xunta recibirá 90,18 millones de euros más en 2026 y 180,37 millones adicionales en 2027, solo en concepto de nivel mínimo. En total, la aportación estatal a la dependencia en Galicia alcanzará los 270,79 millones en 2026 y superará los 360,98 millones en 2027.

Estas cantidades no incluyen el nivel acordado, la otra vía de financiación estatal, cuya dotación se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD previsto para el lunes 29 de junio.

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Desde la Xunta, la conselleira de Política Social, Fabiola García, reclamó al Ejecutivo central que respete el reparto previsto en la Ley de Dependencia de 2006. «Pedimos al Gobierno de España que cumpla la ley y abone de inmediato los más de 3.000 millones que debe a los dependientes gallegos», afirmó, en relación al compromiso de financiación del sistema al 50%.

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Fuente: Faro de Vigo

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