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El Gobierno reivindica en Galicia los avances en derechos LGTBIQ+ durante el Orgullo

El delegado del Gobierno en la comunidad urge a «no bajar la guardia» frente a los mensajes homófobos y hostiles, y advierte que el 54% de las personas del colectivo sufren algún tipo de discriminación

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco (centro), en el balcón de la Delegación del Gobierno en A Coruña, donde se ha colocado una bandera LGTBIQ+ con motivo del mes del Orgullo.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco (centro), en el balcón de la Delegación del Gobierno en A Coruña, donde se ha colocado una bandera LGTBIQ+ con motivo del mes del Orgullo. / Cedida

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El Correo Gallego

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, hizo este viernes un llamamiento a seguir defendiendo la libertad y los derechos de las personas LGTBIQ+, al considerar que «ampliar derechos fortalece la democracia». Lo hizo durante el acto de colocación de la pancarta conmemorativa del Orgullo LGTBIQ+ en la fachada de la Delegación del Gobierno en A Coruña, acompañado por representantes de entidades y asociaciones gallegas que trabajan por la igualdad y la diversidad.

Durante su intervención, Blanco destacó el compromiso del Gobierno central con los derechos del colectivo y puso en valor la Primera Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación de las Personas LGTBI+ 2025-2028, impulsada por el Ministerio de Igualdad con la participación de más de 160 expertos. Según explicó, esta hoja de ruta permitirá seguir avanzando en la lucha contra la discriminación en ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad o la justicia.

El delegado también subrayó que España ha sido reconocida por primera vez como el país europeo más avanzado en derechos de las personas LGTBIQ+, de acuerdo con el Mapa Arcoíris 2026 elaborado por ILGA-Europe. A su juicio, este reconocimiento es fruto del compromiso sostenido de las instituciones y de la sociedad con la igualdad y la libertad. No obstante, advirtió de que aún persisten importantes retos. En este sentido, alertó de que más del 54 % de las personas LGTBIQ+ enel Estado han sufrido algún tipo de discriminación o violencia, según la encuesta Estado del odio 2026 de la Federación Estatal LGTBI+, por lo que reclamó «no bajar la guardia frente a los discursos de odio».

Blanco recordó además que «muchos se opusieron sistemáticamente a los avances en derechos», en referencia a quienes votaron en contra de la ley del matrimonio igualitario, aprobada en 2005, y aseguró que la historia demuestra que la ampliación de derechos contribuye a construir una sociedad «más justa y más libre». Asimismo, animó a la ciudadanía gallega a participar en las celebraciones del Orgullo LGTBIQ+.

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Antes del acto institucional, el delegado mantuvo una reunión con representantes de diversas entidades y colectivos que trabajan por los derechos de las personas LGTBI+ en Galicia, a quienes agradeció su labor diaria en la sensibilización social y la defensa de la igualdad en la comunidad.

Fuente: El Correo Gallego

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