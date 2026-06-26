Desaparecida una familia de Marín que estaba de viaje en Venezuela cuando sucedieron los terremotos

La preocupación y la esperanza caminan por las calles de Marín. Cuatro convecinos del municipio se encuentran desaparecidos por el terremoto que sacudió Venezuela este 25 de junio. Yhosvany Hernández, Adela Tabernerio, Ulises Adrián Hernández y Lia Fernanda Hernández se encontraban de viaje familiar en Venezuela estos días, con la mala suerte de vivir una catástrofe que supera los doscientos muertos y los 4.300 heridos.

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, trasladó este lunes la solidaridad del Concello con las personas afectadas por el terremoto en Venezuela y, de manera especial, con una familia residente en el municipio de la que no se tienen noticias. Según explicó, se trata de una familia con niños escolarizados en Marín y con arraigo en la localidad, que había viajado a Venezuela tras finalizar el curso escolar para reunirse con sus seres queridos.

Ramallo señaló que el Concello intentará recabar toda la información posible a través de los organismos oficiales, aunque reconoció que la situación sigue siendo «caótica». La regidora expresó su apoyo a todas las personas que están sufriendo las consecuencias del terremoto y ofreció la ayuda de la administración local «en la medida de sus posibilidades».

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El Concello de Marín expresó su apoyo a una familia del municipio afectada por la situación en Venezuela, donde se encontraba de viaje con sus seres queridos. La administración local aseguró que mantiene contacto con las instituciones competentes para ayudar en lo posible y convocará un minuto de silencio el lunes a las 12.00 horas en solidaridad con el pueblo venezolano y con todas las personas afectadas.